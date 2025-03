Le gouvernement du Québec accorde plus de 4,6 M$ à Waterville

WATERVILLE, QC, le 4 mars 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, est fière d'annoncer qu'une somme de 4 643 100 $ a été accordée à la Ville de Waterville pour son projet de transformation de l'église L'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie en centre multifonctionnel, qui sera doté d'une bibliothèque et d'un centre communautaire.

Cette aide financière s'ajoute aux 2 073 000 $ octroyés, en 2023, par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, dans le cadre du Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux.

À noter que seuls les travaux pour l'aménagement du centre communautaire sont admissibles au soutien de plus de 4,6 millions de dollars annoncé aujourd'hui. L'endroit comprendra notamment des salles d'activité, une cuisine communautaire, des espaces administratifs, une salle multifonctionnelle, des pièces utilitaires ainsi qu'un espace polyvalent en mezzanine. En plus du réaménagement des entrées principale et arrière, des travaux de mise aux normes extérieurs et intérieurs sont prévus pour rendre ce lieu accessible universellement.

Citations :

« La vitalité économique de nos régions passe notamment par la qualité des milieux de vie offerts aux citoyens. Je me réjouis de l'aide de notre gouvernement, qui permettra à Waterville d'optimiser ses services publics en plus de réhabiliter un bâtiment qui a une valeur patrimoniale et historique importante pour la communauté. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Le patrimoine religieux québécois est une grande source de richesse. En transformant certains immeubles qui ont forgé notre identité collective pour répondre aux besoins de la population, nous nous assurons de les mettre en valeur, au bénéfice des générations actuelles et à venir. Il ne fait aucun doute que l'église de Waterville a encore beaucoup à offrir! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je me réjouis de savoir que la population de Waterville pourra bientôt redécouvrir son ancienne église sous un nouveau jour! Ce projet est une magnifique occasion de donner une nouvelle vie à un bâtiment chargé d'histoire, tout en le rendant plus dynamique et accessible à tous. Je suis très fière d'avoir soutenu dès le début cette initiative qui allie mémoire et modernité, au service des besoins concrets de la communauté. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« C'est avec beaucoup de fébrilité que nous lançons les travaux de rénovation qui permettront d'assurer une nouvelle vocation à ce magnifique bâtiment patrimonial qu'est l'église L'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie. Tant les citoyens que les différents organismes communautaires qui animent Waterville attendent ce projet avec enthousiasme. Pour la Ville, ce projet important permettra d'assurer - et ce, pour de nombreuses années - des installations de qualité, polyvalentes et accessibles à tous les groupes d'âge. »

Nathalie Dupuis, mairesse de Waterville

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2024-2034. Celui-ci prévoit des investissements de plus de 7,1 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

La Ville bénéficie d'une majoration de 5 % du taux d'aide financière de base offerte aux petites municipalités.

Sous la responsabilité du Conseil du patrimoine religieux du Québec, le Programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux a pour objectif de faciliter la transition des lieux de culte patrimoniaux excédentaires vers de nouveaux usages en lien avec les besoins des communautés, tout en favorisant la conservation et la mise en valeur de leurs caractéristiques patrimoniales.

