QUÉBEC, QC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, lors d'une visite du Projet L.U.N.E., l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé un financement de 18,1 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C (FIC) et du Fonds pour la réduction des méfaits (FRM). Ce financement sera partagé parmi 23 projets afin de soutenir le travail des organismes communautaires dans la lutte contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS). Il est possible d'éviter, de traiter et, dans de nombreux cas, de guérir les ITSS. Ces infections demeurent néanmoins une préoccupation importante pour la santé publique au Canada et ailleurs dans le monde.

Le FIC appuie des interventions communautaires visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS parmi les populations clés touchées de manière disproportionnée par ces infections. Le financement annoncé aujourd'hui comprend plus de 14,5 millions de dollars dans le cadre du FIC, qui appuieront 17 interventions communautaires visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS. L'une des organisations financées est le Centre Associatif Polyvalent d'Aide hépatite C pour leur projet DÉSIRS (Dépister, Éduquer, Sensibiliser, Informer pour Réduire la Stigmatisation). Ce projet améliorera les services liés à la prévention du VIH, de l'hépatite C et d'autres ITSS à Montréal (Québec), au moyen de formations et de discussions, tout en tenant compte de l'inclusivité, notamment des réalités des personnes transgenres et non binaires.

Cette annonce comprend également plus de 3,5 millions de dollars dans le cadre du FRM, qui appuieront 5 projets visant à réduire les taux de VIH et d'hépatite C chez les personnes qui partagent du matériel d'injection et d'inhalation de drogues. Le Projet L.U.N.E. est l'un des organismes financés par le FRM pour leur initiative, le projet Accompagnement des femmes par les paires en prévention ITSS. Ce projet mené dans la ville de Québec (Québec) renforcera les capacités des femmes marginalisées, des travailleuses du sexe et des ex-travailleuses du sexe qui consomment des substances, afin de leur fournir les connaissances et compétences nécessaires pour prévenir les ITSS. Le projet offrira diverses possibilités de formation visant à encourager le dépistage, le traitement et l'utilisation des ressources de soutien.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les organismes communautaires, les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, les chercheurs, le secteur de la santé publique et le secteur de la santé. Cet appuie soutient la prévention de nouvelles infections et l'objectif mondial visant à mettre fin au VIH, à l'hépatite C et aux autres ITSS comme enjeux pour la santé publique d'ici 2030.

« Les organismes communautaires comme le Projet L.U.N.E. et le Centre Associatif Polyvalent d'Aide hépatite C, sont cruciales dans l'amélioration des connaissances sur les mesures efficaces de prévention du VIH, de l'hépatite C et des ITSS. Le financement annoncé aujourd'hui appuie des projets qui mobiliseront les personnes vivant avec le VIH, l'hépatite C et d'autres ITSS, ainsi que les personnes à risque d'infection, afin d'aider les communautés à répondre à leurs besoins en matière de prévention, de dépistage, de traitement et de soutien. Ce faisant, nous franchissons une nouvelle étape dans la réalisation de nos objectifs mondiaux d'ici 2030. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« De grands progrès ont été réalisés dans la prévention et le traitement des ITSS au Canada, mais il reste encore beaucoup à faire pour améliorer la vie des personnes les plus à risque d'infection. Les projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds pour la réduction des méfaits contribueront grandement aux efforts communautaires visant à réduire la stigmatisation à l'égard de ces populations, à prévenir les infections nouvelles et récurrentes et à mettre les gens en contact avec des services de dépistage, de prévention, de traitement et de soins. Félicitations à tous les bénéficiaires de fonds! »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

Faits en bref

Par l'entremise du Fonds d'initiatives communautaires en matière de VIH et d'hépatite C, l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) investit 26,4 millions de dollars par année pour appuyer des projets à durée limitée (jusqu'à 5 ans) partout au Canada visant à lutter contre le VIH, l'hépatite C et d'autres infections transmissibles sexuellement (p. ex. la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis).

Le 1er août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un financement à durée limitée de 17,9 millions de dollars (2022-2023) pour améliorer l'accès au dépistage, y compris 8 millions de dollars pour les organismes communautaires afin de soutenir leur capacité à distribuer et à promouvoir les tests d'autodépistage du VIH et à aiguiller les gens vers des soins. Une somme supplémentaire de 9,9 millions de dollars a été versée au Laboratoire national de microbiologie pour étendre le dépistage communautaire dans les collectivités nordiques, éloignées et isolées, y compris 1,2 million de dollars au Centre for Disease Control et à la First Nations Health Authority de la Colombie-Britannique afin de s'appuyer sur les initiatives de dépistage communautaires précédentes, y compris le dépistage des ITSS.

Les efforts pour lutter contre les ITSS au Canada sont guidés par le Cadre d'action pancanadien sur les ITSS et le Plan d'action quinquennal du gouvernement du Canada sur les ITSS.

