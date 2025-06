OTTAWA, ON, le 22 juin 2025 /CNW/ - « C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de John McCallum, mentor, ami et source d'inspiration.

« John a servi le Canada et le milieu universitaire avec grande distinction. Il nous a aidés à trouver des solutions à nos plus grands défis économiques, et l'a toujours fait avec grâce et bonne humeur.

« Fonctionnaire, économiste, diplomate et parlementaire exemplaire, John a apporté au Canada des contributions aussi profondes que diverses. Au-delà de la politique, il s'est imposé comme l'un des plus grands économistes du Canada grâce à ses idées et à ses analyses. En sa qualité d'économiste en chef de la Banque Royale du Canada, il a influencé les conversations nationales sur la politique fiscale, la croissance et la compétitivité.

« En tant que député, il a apporté la même détermination et la même conviction à la fonction publique. Il a joué un rôle de premier plan au sein du Conseil des ministres du Canada, notamment à titre de ministre de la Défense nationale, des Anciens combattants et de l'Immigration. En tant qu'ambassadeur du Canada en Chine, il a mis à profit son expertise pour façonner l'une des relations bilatérales les plus importantes pour le Canada.

« John croyait que le Canada était un lieu offrant des possibilités et un potentiel énorme. Il laisse à sa communauté et à son pays un héritage durable grâce à ses valeurs d'humilité et de service. J'adresse mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille de John durant cette épreuve. »

