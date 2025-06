OTTAWA, ON, le 21 juin 2025 /CNW/ - « Au cours de mes premiers mois en tant que premier ministre, j'ai eu l'occasion de rencontrer des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et je suis conscient que nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble.

« Le gouvernement travaillera en partenariat étroit avec les peuples autochtones afin de faire avancer les priorités communes telles que les soins de santé, la sécurité alimentaire, le logement, l'éducation, la prospérité économique, la conservation, l'action climatique et la gestion des situations d'urgence pour bâtir un avenir meilleur. Le partenariat autochtone est un élément clé de la Loi sur l'unité de l'économie canadienne, et il sera essentiel d'assurer un leadership partagé avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour garantir la réussite des grands projets réalisés au Canada.

« Nous travaillerons ensemble à faire avancer les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, les appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées ainsi que la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Le soutien aux communautés autochtones, la promotion de l'autodétermination, la mise en œuvre des traités et la création d'une richesse et d'une prospérité générationnelles sont au cœur de notre engagement à faire progresser la réconciliation. Grâce à des initiatives comme le Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, nous nous attaquons aux obstacles historiques, systémiques et économiques qui ont empêché les peuples autochtones de bénéficier des avantages économiques et d'y participer, en particulier dans le secteur des ressources naturelles.

« Aujourd'hui, en cette Journée nationale des peuples autochtones, et chaque jour, nous rendons hommage à l'histoire, aux cultures et aux contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et nous réaffirmons notre partenariat en faveur de la réconciliation. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, une économie plus forte et un héritage que les générations futures pourront transmettre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]