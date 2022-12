L'entreprise de l'Outaouais obtient une aide financière de plus de 260 000 $ de DEC.

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Greg Fergus, député de Hull-Aylmer, secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 266 699 $ à Rochef Chocolatier inc. Cet appui de DEC permettra à la PME de Gatineau d'améliorer sa productivité et de procéder à l'expansion de ses opérations grâce à l'acquisition d'équipements de fabrication, tout en maintenant sa certification SQF (Safe Quality Food).

Rochef Chocolatier se spécialise dans la fabrication de produits chocolatés. Son offre est variée et se distingue par un chocolat de qualité dont les saveurs associent plaisir à valeur nutritive. Ses produits sont distribués dans des épiceries fines et des chaînes de pharmacies et alimentaires. L'aide de DEC portera sur l'acquisition d'équipements automatisés, dont une décoratrice, une enrobeuse et une doseuse, de même que sur des travaux d'aménagement et vise l'amélioration de la productivité et l'augmentation la capacité de production de l'entreprise. Le projet permettra à Rochef Chocolatier de desservir de nouveaux marchés.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« En investissant dans l'amélioration des procédés de Rochef Chocolatier, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître, à innover et à exporter leurs produits. Nous nous engageons à les accompagner pour faire en sorte que notre économie revienne encore plus forte. Rochef Chocolatier contribue grandement à la vitalité économique de l'Outaouais et le succès de son projet d'expansion de ses opérations se répercutera assurément sur toute la région. »

L'honorable Greg Fergus, député de Hull‍‒‍Aylmer, secrétaire parlementaire du premier ministre et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor

« Les PME comme Rochef Chocolatier sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés. Reconnue pour l'excellence de ses produits, l'entreprise de Gatineau fonce toujours vers de nouvelles opportunités et le développement de différents marchés. Notre gouvernement croit qu'il est important d'appuyer les projets comme celui de ce fleuron régional. Toutes mes félicitations à Roch Fournier et Alain Fredette ainsi qu'au reste de l'équipe de Rochef Chocolatier pour votre vision! »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Grâce à l'aide et l'appui toujours constant de DEC, nous pourrons, avec l'ajout d'équipements perfectionnés, améliorer la productivité et la qualité de vie de nos employés. En automatisant les tâches répétitives, nous pourrons ainsi bonifier notre offre à l'extérieur du pays en proposant des produits diversifiés tout en poursuivant le développement de nouveaux produits et d'innovations avec nos maîtres chocolatiers. »

Alain Fredette, président, Rochef Chocolatier

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

