Les PME ont un rôle clé à jouer pour assurer la performance de l'économie du Québec. Elles cherchent à innover, à croître et à se préparer pour l'avenir et la croissance en favorisant leur compétitivité. Un événement comme C2MTL représente une occasion stratégique de réseautage et d'apprentissage.

C'est pourquoi l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, une contribution non remboursable de 750 000 $ à C2MTL. Cet appui permettra de soutenir l'innovation et le maillage de l'écosystème entrepreneurial tout en contribuant à la renommée de Montréal comme métropole créative.

C2MTL est un événement unique offrant des conférences sur des sujets d'actualité, des séances d'apprentissage collaboratif et du réseautage. L'événement d'envergure mondiale vise à tisser des liens, à saisir des occasions d'affaires et à favoriser la résolution d'enjeux d'affaires à travers le partage d'idées novatrices. L'appui de DEC permettra à l'organisme d'assurer la promotion de l'événement à l'international, de faciliter les activités de réseautage B2B et de soutenir le développement d'ateliers ainsi que de classes de maîtres, contribuant à stimuler l'innovation au sein des entreprises québécoises.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La vitalité économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Depuis 12 ans déjà, C2 Montréal aide les entreprises à s'outiller adéquatement pour innover, être compétitives et prospérer. Grâce au financement fédéral annoncé aujourd'hui, C2MTL pourra continuer de faire rayonner Montréal à l'international et de contribuer au développement des industries créatives et d'affaires du Québec et du Canada. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et sont essentielles pour bâtir une économie plus forte, résiliente et durable. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement à C2 Montréal, nous aidons à stimuler l'innovation au cœur de l'écosystème entrepreneurial et à renforcer la position de Montréal comme plaque tournante créative. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C2MTL est reconnaissant de pouvoir bénéficier du soutien de DEC afin d'agir comme force vive pour le maillage entre nos entreprises québécoises et canadiennes avec celles de l'étranger. Notre organisation est reconnue pour sa capacité à créer des contextes extraordinaires qui permettent aux gens d'affaires de connecter d'une manière unique qui favorise la chimie partenariale et de réelles retombées à notre économie. Merci à DEC de nous permettre d'offrir des occasions de réseautage hors du commun aux communautés d'affaires d'ici et d'ailleurs. »

Anick Beaulieu, présidente et cheffe de la direction, C2MTL

Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la Semaine du développement économique.

Les nombreux investissements annoncés par les agences de développement régional (ADR) dans des projets qui contribuent à la vitalité des communautés démontrent l'importance du développement économique partout au pays.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

