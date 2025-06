KANANASKIS, AB, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Japon, Ishiba Shigeru, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le Canada et le Japon étant des pays du Pacifique et des partenaires importants dans la région indo-pacifique, le premier ministre Carney a souligné la relation dynamique des deux pays en matière de commerce et de défense. Les dirigeants ont discuté des possibilités de partenariats entre le Canada et le Japon dans des secteurs tels que l'aérospatiale et la construction navale ainsi que les nouvelles technologies.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Ishiba ont également salué la conclusion de l'Accord entre le Canada et le Japon sur la sécurité de l'information, qui favorise une plus grande coopération dans le secteur de la défense.

Les dirigeants ont discuté des conséquences de la hausse des perturbations commerciales et de l'importance de resserrer la coopération entre les partenaires stables et fiables.

Les premiers ministres ont convenu que, dans les mois et les années à venir, le Canada et le Japon allaient collaborer pour favoriser la croissance, élargir l'investissement bilatéral et offrir la prospérité à la population de leurs pays. Les dirigeants resteront en contact étroit.

