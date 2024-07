L'entreprise de Matane obtient une aide financière de 66 000 $ de DEC.

MATANE, QC, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises manufacturières contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, ainsi que l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 66 000 $ à la Brûlerie de l'Atlantique. Cet appui de DEC a permis à l'entreprise d'acquérir et d'installer un équipement de production à commande numérique, soit un torréfacteur automatisé, ce qui aura pour effet de contribuer à la croissance de cette PME innovante.

La Brûlerie de l'Atlantique (9229-3349 Québec inc.) est un microtorréfacteur de café certifié biologique et équitable, provenant de coopératives de cultivateurs du Costa Rica, du Mexique, du Pérou, du Nicaragua et du Guatemala, ainsi que d'Indonésie et d'Afrique. Ses principaux clients sont des boulangeries, ainsi que des marchés d'alimentation, des épiceries fines et des boutiques spécialisées ayant des départements de produits biologiques de spécialités. L'acquisition de cet équipement de production permettra l'expansion de l'entreprise matanienne et l'amélioration de sa capacité de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape pour la Brûlerie de l'Atlantique qui pourra augmenter sa capacité de production pour la torréfaction de son café grâce à l'appui de DEC. Toute l'équipe peut être fière de ce projet d'acquisition d'équipement novateur qui contribue à l'expansion de son entreprise dynamique. L'industrie manufacturière est un pilier de notre économie. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à investir pour que nos PME demeurent compétitives et innovantes. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national

« C'est une réelle fierté de pouvoir témoigner du succès d'une entreprise faisant partie du monde des affaires matanien depuis maintenant 14 ans. La Brûlerie de l'Atlantique connaît aujourd'hui une croissance soutenue et ses variétés de cafés certifiés biologiques et équitables sont reconnues dans la région. Avec ce nouvel appui de DEC, l'entreprise pourra améliorer sa capacité de production et ainsi, poursuivre son expansion avec un nouvel équipement numérique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie de notre plan de croissance économique. Grâce au soutien de DEC, nous aidons non seulement ces entreprises à améliorer leur productivité et leur compétitivité, mais aussi à créer des retombées économiques positives pour leurs communautés. Félicitations à toute l'équipe de la Brûlerie de l'Atlantique. Son apport à la vitalité économique de Matane est important et c'est l'ensemble de notre économie qui bénéficie du succès et des retombées de son projet. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Toute l'équipe de la Brûlerie de l'Atlantique remercie DEC pour cette collaboration dans l'acquisition d'un torréfacteur à la fine pointe de la technologie. En plus de contribuer à doubler notre capacité de production, ce nouvel équipement sera plus écoénergétique et nous permettra de réduire notre empreinte environnementale durant tout notre processus de fabrication. »

Mario Fournier, président, Brûlerie de l'Atlantique

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Brûlerie de l'Atlantique

Initiatives et programmes de financement de DEC

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec,Cell. : 613-327-5918, [email protected]