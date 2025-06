OTTAWA, ON, le 15 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le premier ministre du Royaume-Uni (R.-U.), Sir Keir Starmer.

Le premier ministre Carney a accueilli le premier ministre Starmer à Ottawa. Poursuivant la discussion entamée plus tôt cette année lors de la visite du premier ministre Carney à Londres, les dirigeants ont souligné les profonds liens historiques qui unissent le Canada et le R.-U.

Les premiers ministres ont mis en relief les occasions de renforcer cette relation, pour le bien du Canada et du R.-U., notamment par une collaboration accrue sur le plan du commerce. À cette fin, ils ont salué la création d'un nouveau groupe de travail structuré du R.-U. et du Canada sur les questions économiques et commerciales, qui sera chargé de réduire les obstacles existants en matière d'accès aux marchés, d'intégrer de nouveaux secteurs - comme le commerce numérique - aux arrangements déjà en place et d'examiner les possibilités de coopération à l'égard de l'exploitation des minéraux critiques et de la mise en place d'infrastructures souveraines d'intelligence artificielle (IA). Le premier ministre Carney a également annoncé que le nouveau gouvernement cherchera à déposer cet automne un projet de loi pour ratifier l'adhésion du R.‑U. au PTPGP.

Les dirigeants ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l'Alliance de l'OTAN et du partenariat du Groupe des cinq. À cette fin, ils ont discuté de leurs récents investissements respectifs en matière de défense et ont annoncé le lancement d'un Fonds conjoint Canada-Royaume-Uni pour l'initiative Common Good Cyber, qui appuiera les efforts déployés conjointement pour contrer la répression transnationale numérique et soutenir les acteurs de la société civile les plus vulnérables aux risques. Le fonds sera doté d'un investissement conjoint initial de 5,7 millions de dollars sur cinq ans.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer ont mis l'accent sur la collaboration en matière de systèmes d'IA à l'appui de notre sécurité nationale. Ils ont notamment parlé d'un accord de partenariat visant à resserrer la collaboration actuelle entourant la sûreté et la sécurité de l'IA qui serait conclu entre l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle et le UK AI Security Institute, ainsi que de nouveaux protocoles d'entente que le Canada et le Royaume-Uni établiront avec la société Cohere, chef de file canadien du secteur de l'IA.

Les premiers ministres ont également annoncé un investissement conjoint de 14,8 millions de dollars dans la biofabrication afin de soutenir la recherche et le développement dans les deux pays, notamment pour être mieux préparés aux éventuelles urgences sanitaires. En outre, ils se sont félicités du renforcement de la collaboration dans le domaine des minéraux critiques et de l'énergie nucléaire civile.

Les dirigeants ont abordé des conflits internationaux, exprimant notamment leur appui à l'égard d'une paix juste et durable en Ukraine. Ils ont également souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et d'une désescalade des tensions entre Israël et l'Iran.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Starmer se sont réjouis à l'idée de poursuivre ce dialogue au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

