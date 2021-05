Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles, le gouvernement du Canada accorde plus de 3,6 millions de dollars à 23 organismes britanno-colombiens voués aux langues officielles

VANCOUVER, BC, le 25 mai 2021 /CNW/ - La dualité linguistique est au cœur de l'identité et de la diversité de notre société. Le gouvernement du Canada continue à donner l'exemple en ce qui a trait à la promotion du bilinguisme en réalisant des investissements stratégiques qui renforcent et valorisent la diversité par l'usage du français et de l'anglais.

Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles), a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada consacre 3,6 millions de dollars en 2020-2021 à 23 organismes britanno-colombiens. Cela représente une augmentation de 46 % depuis 2018, ce qui a permis à l'un de ces organismes, la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, de recevoir une aide financière pour la première fois. Les fonds reçus soutiendront les travaux de la Société liés à la recherche, à la préservation, à la diffusion et au renforcement du patrimoine culturel des francophones de la Colombie-Britannique. Mme Lalonde a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Cet investissement, alloué dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles, procure une stabilité financière à bien des organismes, qui obtiennent ainsi les outils nécessaires pour mettre en œuvre leurs programmes existants, mais aussi pour saisir de nouvelles occasions de développer et de renforcer leurs services et d'investir dans ceux-ci.

« Les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada font partie du tissu social de notre pays. Elles comptent de nombreux petits organismes communautaires dévoués qui travaillent sans relâche pour assurer la pérennité et la vitalité de notre population francophone. Le financement de 3,6 millions de dollars que nous accordons à 23 organismes communautaires qui soutiennent les langues officielles partout en Colombie-Britannique les aidera à renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques et du bilinguisme aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Dans toutes les régions du Canada, les communautés de langue minoritaire travaillent à maintenir la pertinence, la force et la prospérité de leur langue et de leur culture. Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans l'avenir bilingue du Canada en exerçant un leadership, en offrant une orientation et en assurant l'accès aux services, aux ressources et aux activités culturelles et linguistiques. »

- Marie-France Lalonde, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (FedDev Ontario et Langues officielles)

« Grâce à l'appui financier du gouvernement canadien, notamment avec la dernière entente 2018-2023, nous pouvons appuyer nos communautés et veiller au rayonnement de la francophonie en Colombie-Britannique, et au-delà. Nous en sommes très reconnaissants. Cela prouve l'engagement du gouvernement en faveur du français comme langue officielle. Cette collaboration que nous entretenons depuis plusieurs années et qui ne cesse de se développer nous laisse penser que l'avenir n'en sera que meilleur. C'est en alliant nos forces ensemble - au niveau national et local - que nous pourrons avancer vers un futur à notre image, appuyé par la modernisation de la Loi sur les langues officielles et la vitalité de nos communautés. »

-- Padminee Chundunsing, présidente, Fédération des francophones de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, le français est la première langue officielle de 1,4 % de la population, tandis que 7 % de la population parle le français et l'anglais. Près de 6 000 étudiants sont inscrits dans des écoles francophones de la province, ce qui représente une augmentation de 25 % depuis les 5 dernières années.

Le Plan d'action pour les langues officielles - 2018-2023 : Investir dans notre avenir propose un investissement sans précédent de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds, pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans l'ensemble du pays.

Le 19 février, dans le document Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada, la ministre Joly a dévoilé les intentions du gouvernement du Canada de moderniser et de renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes. Ce document propose une série de changements et de nouvelles mesures pour atteindre un nouvel équilibre linguistique au pays.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a prévu 392 millions de dollars pour aider les communautés de langue officielle en situation minoritaire de partout au pays. Cet investissement vise à atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés; à rendre accessible partout au Canada un enseignement postsecondaire de grande qualité dans la langue de la minorité; à soutenir la construction, la rénovation et le développement d'espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire; et à aller de l'avant dans la modernisation de la Loi sur les langues officielles.

NOM DE L'ORGANISME FINANCEMENT

OCTROYÉ EN

2018‑2019 (AVANT

LE PLAN D'ACTION

POUR LES

LANGUES

OFFICIELLES) ALLOCATION

TOTALE OCTROYÉE

EN 2020‑2021 ASSEMBLÉE FRANCOPHONE DES RETRAITÉ(E)S ET AÎNÉ(E)S DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 40 000 $ 52 615 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DES KOOTENAYS OUEST 65 000 $ 88 000 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES DE NANAIMO 60 000 $ 98 000 $ ASSOCIATION DES FRANCOPHONES ET FRANCOPHILES DU NORD-OUEST 50 000 $ 100 000 $ ALLIANCE FRANCOPHONE ET FRANCOPHILE DU GREATER VANCOUVER & FRASER VALLEY 38 000 $ 65 000 $ ASSOCIATION FRANCOPHONE DE KAMLOOPS 50 000 $ 80 000 $ CAMPBELL RIVER FRANCOPHONE ASSOCIATION 60 000 $ 89 950 $ CANADIAN PARENTS FOR FRENCH - BRITISH COLUMBIA & YUKON BRANCH 303 760 $ 364 512 $ CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE L'OKANAGAN 65 000 $ 88 000 $ CENTRE CULTUREL FRANCOPHONE DE VANCOUVER 175 000 $ 352 500 $ CLUB BON ACCUEIL 55 000 $ 76 000 $ CONSEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 100 000 $ 145 000 $ CONSEIL JEUNESSE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 85 000 $ 160 000 $ FÉDÉRATION DES FRANCOPHONES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 624 000 $ 748 800 $ FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE COLOMBIE-BRITANNIQUE 150 000 $ 180 000 $ LA BOUSSOLE, CENTRE COMMUNAUTAIRE SOCIÉTÉ 65 000 $ 78 000 $ LE CERCLE DES CANADIENS-FRANÇAIS DE PRINCE GEORGE 65 000 $ 118 000 $ RÉSEAU-FEMMES COLOMBIE-BRITANNIQUE 85 000 $ 102 000 $ SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE MAILLARDVILLE 105 000 $ 175 000 $ SOCIÉTÉ FRANCOPHONE DE VICTORIA 110 000 $ 187 000 $ SOCIÉTÉ HISTORIQUE FRANCOPHONE DE COLOMBIE-BRITANNIQUE ASSOCIATION S. O. 62 500 $ SOCIÉTÉ RADIO COMMUNAUTAIRE VICTORIA 43 000 $ 66 000 $ THÉÂTRE LA SEIZIÈME 115 000 $ 178 000 $ TOTAL 2 508 760 $ 3 654 877 $



Remarque : Les organismes pour lesquels « S.O. » est indiqué dans la colonne 2018-2019 n'ont pas reçu de financement de programme en 2018-2019.

