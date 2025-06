Unis et fiers. Le Canada, c'est nous tous. Célébrons-le, ensemble!

OTTAWA, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Dans quelques jours, le Canada soulignera le 158e anniversaire de notre Confédération. Le 1er juillet, c'est l'occasion pour nous tous, Canadiens et Canadiennes, de célébrer fièrement et avec conviction qui nous sommes, de réfléchir à notre histoire commune, et d'envisager l'avenir avec espoir et détermination.

Cette année plus que jamais, la fête du Canada prend un sens tout particulier. Au fil des derniers mois, nous avons vu les Canadiens et Canadiennes se rassembler dans un formidable élan d'unité. Que ce soit en achetant des produits d'ici, en visitant notre pays, en encourageant nos équipes sportives ou en applaudissant nos artistes, la population canadienne a fait preuve d'une belle solidarité.

Ce 1er juillet, c'est votre journée à tous et à toutes. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à vivre une journée 100 % canadienne en célébrant en famille ou entre amis et en prenant part aux festivités ou activités gratuites organisées dans les communautés à travers le pays.

Où que vous soyez, c'est un rendez-vous à ne pas manquer!

Vivez les grands moments de la journée : Regardez la cérémonie nationale du midi et le spectacle national du soir en direct sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC, ou participez à la fête en vous rendant au parc des Plaines-LeBreton à Ottawa ou encore en regardant la rediffusion sur les écrans géants installés sur la Colline du Parlement et devant l'édifice de la Cour suprême du Canada.

Consultez le site Web de la fête du Canada pour tous les détails.

Le 1er juillet, rassemblons-nous - unissons nos cœurs, nos voix et notre énergie - pour célébrer tout ce que cela signifie d'être Canadien.

Joyeuse fête du Canada à tout le monde!

Les faits en bref

Le 1er juillet 2025 marquera le 158e anniversaire de la Confédération.

Partout au pays, on pourra regarder la diffusion de la cérémonie nationale du midi et du spectacle national du soir sur les plateformes de Radio-Canada et de CBC.

Des activités gratuites se dérouleront partout au pays, ainsi qu'au cœur de la région de la capitale du Canada. La population est invitée à participer activement aux célébrations et à souligner en grand la fête du Canada.

Pour profiter pleinement des festivités dans la région de la capitale, il est essentiel de planifier ses déplacements. Tous les renseignements pratiques, incluant l'accès aux sites, les services offerts et les options de transport, sont disponibles sur le site Web de la fête du Canada.

Jusqu'au 2 juillet, chaque vidéo admissible enregistrée à la station Ô Canada! ou en ligne donnera droit à une chance de remporter l'un des deux voyages inoubliables à bord de VIA Rail, d'une valeur maximale de 15 000 $ chacun.

