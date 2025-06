Le gouvernement du Canada souligne la Journée canadienne du multiculturalisme

OTTAWA, ON, le 27 juin 2025 /CNW/ - La diversité culturelle du Canada puise ses origines dans les communautés aux quatre coins du monde. En cette Journée canadienne du multiculturalisme, célébrons avec fierté la riche mosaïque culturelle qui façonne notre pays, des traditions, langues et récits qui nourrissent notre identité collective, à la vaste contribution des communautés ethnoculturelles à notre société.

Dès 1971, le Canada s'est démarqué en devenant le premier pays à adopter une politique officielle sur le multiculturalisme, un engagement qui a été renforcé par l'adoption de la Loi sur le multiculturalisme canadien en 1988. Aujourd'hui encore, notre gouvernement continue à lutter contre le racisme systémique et toutes les formes de discrimination pour que tout le monde au Canada puisse se réaliser pleinement, peu importe la couleur de sa peau, sa religion ou son orientation sexuelle.

Ensemble, continuons à bâtir un Canada plus inclusif, où la diversité est célébrée au quotidien, et où chaque culture est respectée et appréciée à sa juste valeur.

À titre de ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, je vous invite à prendre part aux activités offertes dans votre communauté pour souligner cette journée spéciale.

Bonne Journée canadienne du multiculturalisme!

SOURCE Patrimoine canadien

