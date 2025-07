L'accès aux rues des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau sera restreint dans le cadre de la fête du Canada

GATINEAU, QC, le 29 juin 2025 /CNW/ - Patrimoine canadien tient à informer les gens qui habitent ou visitent la région de la capitale du Canada que l'accès aux rues des centres-villes d'Ottawa et de Gatineau sera restreint durant les célébrations de la fête du Canada, le 1er juillet 2025.

Seuls les personnes détenant un laissez-passer officiel de la fête du Canada, la clientèle des hôtels (avec preuve de réservation), les résidents et résidentes (sur présentation d'un permis de conduire comme preuve de résidence) et les services d'urgence auront un accès véhiculaire aux rues fermées à la circulation. Aucune circulation automobile ne sera permise sur le pont du Portage ou la traverse des Chaudières.

Afin de profiter pleinement des activités offertes durant la journée, le public est invité à privilégier le transport en commun ou le vélo pour se rendre aux sites des célébrations.

Conseils pour les déplacements le 1er juillet

Planifiez vos déplacements

Ottawa

Pour connaître tous les détails ainsi que les conditions routières les plus récentes, consultez le site Web de la Ville d'Ottawa.

À Ottawa, les fermetures de rues suivantes sont en vigueur du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h :

La rue Wellington entre la rue Elgin et la place Vimy

entre la rue et la place La promenade Kichi Zibi Mikan entre la place Vimy et l'avenue Parkdale

entre la place et l'avenue La rue Sparks entre la rue Lyon Nord et l'avenue Bronson

La rue Queen, entre la rue Elgin et l'avenue Bronson

et l'avenue Bronson La rue Metcalfe entre les rues Wellington et Albert

entre les rues et Albert La rue O'Connor entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Bank entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Kent entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Lyon Nord entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Bay entre les rues Wellington et Albert

et Albert L'avenue Bronson entre les rues Sparks et Albert

La rue Commissioner entre les rues Wellington et Albert

et Albert La rue Booth entre la traverse des Chaudières et la rue Albert

La place Vimy entre la promenade Kichi Zibi Mikan et la rue Booth

entre la promenade et la rue Booth Chaudière Private au coin de la traverse des Chaudières

Miwate Private sur toute sa longueur

Zaida Eddy Private au coin de la traverse des Chaudières

La rue Fleet entre les rues Booth et Lett - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

La rue Lloyd entre les rues Fleet et Lett - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

La rue Lett entre les rues Lloyd et Wellington - accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert

- accès résidentiel au coin des rues Booth et Albert La rue Onigam entre l'île Lemieux et la promenade Kichi Zibi Mikan

Les fermetures de rue suivantes seront en vigueur du 1er juillet à 19 h au 2 juillet à 2 h :

La rue Metcalfe entre les rues Albert et Slater

entre les rues Albert et Slater La rue O'Connor entre les rues Albert et Slater

La rue Bank entre les rues Albert et Slater

La rue Kent entre les rues Albert et Slater

La rue Lyon entre les rues Albert et Slater

entre les rues Albert et Slater La rue Bay entre les rues Albert et Slater

La rue Albert entre l'avenue Bronson et la rue Elgin

La rue Slater entre l'avenue Bronson et la rue Elgin

L'avenue Bronson entre la rue Slater et l'avenue Laurier

La rue Albert entre les avenues City Centre et Bronson

En cas de situation d'urgence, les fermetures de rues ci-dessus pourraient être nécessaires du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h afin d'appuyer les opérations d'OC Transpo.

Les rues suivantes sont ouvertes à la circulation locale du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h :

La place Upper Lorne de la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue

L'avenue Lorne entre les rues Booth et Albert

entre les rues Booth et Albert La rue Perkins de la rue Albert jusqu'au bout de la rue

rue Albert jusqu'au bout de la rue L'avenue Empress Nord de la rue Albert jusqu'au bout de l'avenue

La rue Booth entre les rues Somerset Ouest et Albert

La rue Rochester entre la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue

entre la rue Somerset Ouest jusqu'au bout de la rue La rue Preston entre les rues Somerset Ouest et Albert

L'avenue Primrose entre Walnut Court et la rue Booth

La rue Elm Ouest entre l'avenue City Centre et la rue Elm

La rue Elm entre les rues Elm Ouest et Booth

La rue Spruce Ouest entre l'avenue City Centre et la rue Spruce

La rue Spruce entre les rues Spruce Ouest et Booth

Les rues suivantes sont ouvertes à la circulation locale du 1er juillet à 19 h au 2 juillet à 2 h :

L'avenue City Centre

Les sentiers multifonctionnels suivants sont fermés du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h, et le détour en place du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h :

Le Sentier Transcanadien (sentier de la Rivière-des-Outaouais), de l'accès de la rue Mill jusqu'à l'accès de la rue Onigam, au coin de la promenade Kichi Zibi Mikan

Le sentier Trillium, de la jonction avec le Sentier Transcanadien (Sentier de la Rivière-des-Outaouais), jusqu'à la jonction avec le sentier multifonctionnel situé derrière la station Bayview du O-train

Le sentier multifonctionnel suivant est fermé du 30 juin à 20 h au 2 juillet à 2 h

Le pont Chef-William-Commanda

Gatineau

À Gatineau, les fermetures de rues suivantes sont en vigueur du 30 juin à 10 h au 1er juillet à 22 h :

La rue Laval entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage

entre la rue de l'Hôtel-de-Ville et la promenade du Portage La rue Wellington à partir de la rue Laval , sur une distance approximative de 15 m

à partir de la rue , sur une distance approximative de La rue Wright à partir de la rue Laval , sur une distance approximative de 20 m

À Gatineau, les fermetures de rues suivantes sont en vigueur du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h.

La rue Jos-Montferrand entre les rues Laurier et Eddy

et Eddy La rue Eddy entre la rue Laurier et la traverse des Chaudières

Veuillez noter que du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h, le pont du Portage sera fermé à toute circulation automobile. Le pont sera ouvert uniquement aux piétons.

Le pont Alexandra sera fermé à la circulation automobile en direction sud (Gatineau vers Ottawa) du 1er juillet à 6 h jusqu'à minuit. Pendant cette période, la voie centrale restera ouverte aux piétons uniquement.

La traverse des Chaudières est fermée aux véhicules du 1er juillet à 6 h au 2 juillet à 2 h.

La traverse des Chaudières sera fermée aux piétons le 1er juillet de 6 h à 22 h 15.

Une carte des fermetures de rues est disponible en ligne.

Utilisez le transport en commun

Profitez du service offert gratuitement le 1er juillet, sur tout le réseau, par la Société de transport de l'Outaouais (STO) et OC Transpo. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites Web d'OC Transpo et de la STO.

Venez fêter en vélo

Découvrez la route cyclable pour vous rendre au cœur de l'action. Il y aura une station de vélos surveillée et gratuite au parc des Plaines-LeBreton.

Entrée principale au parc des Plaines-LeBreton

L'entrée principale est située près de l'intersection des rues Wellington et Booth.

Accessibilité universelle

Le parc des Plaines-LeBreton et la Colline du Parlement sont accessibles aux personnes ayant des besoins particuliers.

Pour plus de renseignements concernant l'accessibilité universelle sur les sites officiels de la fête du Canada, veuillez consulter notre site Web ou communiquer avec le Centre infotouriste d'Ottawa.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis.

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]