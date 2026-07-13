Le gouvernement du Canada sollicite des propositions pour améliorer la sécurité ferroviaire

OTTAWA, ON, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux appels de propositions dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, soit le volet Éducation et sensibilisation et le volet Infrastructure, technologie et recherche.

Grâce à ces possibilités de financement, Transports Canada appuiera des projets qui améliorent la sécurité aux passages à niveau et le long des corridors ferroviaires, contribuant ainsi à protéger les communautés et à prévenir les blessures et les décès.

Transports Canada acceptera les demandes dans le cadre d'un appel aux propositions ouvert et concurrentiel jusqu'au :

21 août 2026 pour le volet Éducation et sensibilisation;

4 septembre 2026 pour le volet Infrastructure, technologie et recherche.

Dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire, le gouvernement du Canada investit dans l'amélioration des infrastructures, les technologies novatrices, les initiatives de recherche, les mesures de résilience climatique et les activités de sensibilisation du public partout au pays.

Investir aujourd'hui dans la sécurité ferroviaire aide à prévenir les incidents demain. Ces investissements aident à réduire les risques, à protéger les communautés et à soutenir un réseau de transport ferroviaire plus sécuritaire et plus fiable pour la population canadienne.

Citation

« Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire aide les communautés du Canada à répondre aux préoccupations en matière de sécurité et à sensibiliser la population aux dangers potentiels aux passages à niveau et dans d'autres zones à haut risque le long des voies ferrées. En investissant dans les infrastructures, l'innovation, la recherche et l'éducation, le gouvernement du Canada aide à réduire les risques, à renforcer notre réseau de transport et à assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

Les faits en bref

Depuis sa création en 2016, le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire a appuyé plus de 1 200 projets partout au Canada, pour un investissement total de plus de 230 millions de dollars.

Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire octroie un financement aux provinces, aux territoires, aux municipalités et aux gouvernements locaux; aux autorités responsables de services de voirie et de transport en commun et aux sociétés d'État; aux organismes à but lucratif et sans but lucratif et au milieu universitaire; aux groupes, communautés et organismes autochtones; et aux particuliers et propriétaires privés dans le but d'améliorer la sécurité ferroviaire et de réduire le nombre de blessures et de décès liés au transport ferroviaire.

Le volet Éducation et sensibilisation du Programme appuie des projets qui visent à sensibiliser le public et à lui faire mieux comprendre, grâce à diverses activités, les risques liés aux passages à niveau et les dangers associés à l'intrusion sur les chemins de fer. La priorité pour cet appel de propositions est la prévention des intrusions, le ciblage des lieux d'intrusion connus, des groupes de population à risque et des facteurs contributifs courants.

Le volet Infrastructure, technologie et recherche soutient des projets qui améliorent la sécurité publique aux passages à niveau et le long des voies ferrées où les risques pour la sécurité sont les plus élevés. Il peut s'agir de propositions visant la fermeture de passages à niveau, la modernisation des infrastructures, les projets de technologie et de recherche.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]