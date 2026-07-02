Transports Canada annonce des changements visant à renforcer les normes de formation et de certification requises pour la main-d'œuvre ferroviaire

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - De nouveaux changements visant à renforcer les normes de formation et de certification dans le secteur ferroviaire sous réglementation fédérale aideront à réduire le risque de blessures en milieu de travail, à améliorer la sécurité des opérations ferroviaires et, au bout du compte, à réduire les incidents et les accidents ferroviaires.

Le Règlement sur la formation et la qualification du personnel ferroviaire a été publié dans la Gazette du Canada, partie II, et entrera en vigueur dans deux ans. Ce nouveau règlement remplacera le Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires, qui est entré en vigueur en 1987.

Voici quelques-uns des points saillants du nouveau règlement :

La liste des postes considérés comme essentiels à la sécurité de l'exploitation ferroviaire est élargie pour inclure les opérateurs et opératrices de locomotive par télécommande et les contrôleurs et contrôleuses de la circulation ferroviaire.

Les exigences de formation pour obtenir la certification permettant d'occuper un poste essentiel à la sécurité sont élargies et clarifiées.

La gestion des ressources en équipe est ajoutée à la formation obligatoire de la main-d'œuvre ferroviaire; il s'agit d'un ensemble de pratiques visant à utiliser toutes les ressources disponibles pour assurer la sécurité des opérations.

Toute personne ayant moins de deux ans d'expérience dans un poste essentiel à la sécurité doit pouvoir compter en tout temps sur une personne possédant davantage d'expérience et d'expertise.

Les compagnies ferroviaires devront tenir des dossiers sur la formation, les examens et les évaluations de chaque personne.

Les opérations ferroviaires ont évolué au fil du temps, en raison des nouvelles technologies, de la réduction de la taille des équipes, de l'accélération de la formation et d'autres facteurs. La réglementation relative à ces opérations doit également évoluer.

Le Canada possède l'un des réseaux de transport ferroviaire les plus sécuritaires au monde, grâce à la collaboration de nombreux partenaires; toutefois, l'exploitation ferroviaire comporte des risques inhérents. Transports Canada s'est engagé à améliorer la sécurité des opérations ferroviaires pour les communautés situées à proximité des lignes de chemin de fer ainsi que pour toutes les personnes qui vivent et travaillent à proximité des corridors ferroviaires.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

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