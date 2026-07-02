Le gouvernement du Canada investit dans des infrastructures clés à l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse

WHITEHORSE, YT, le 2 juill. 2026 /CNW/ - La population canadienne, les touristes internationaux et les entreprises comptent sur des aéroports sécuritaires et bien entretenus pour rester connectés et faire tourner notre économie. Les aéroports locaux et régionaux jouent un rôle essentiel en contribuant à rendre les communautés plus sécuritaires, plus saines et mieux connectées entre elles.

Le député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Brendan Hanley, au nom de l'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait renforcer la sécurité aérienne à l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse.

Dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires, le gouvernement fédéral accorde plus de 2 millions de dollars à l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse pour l'acquisition d'un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs (SLIA).

L'aéroport accueille plus de 475 000 passagers et passagères chaque année, et le SLIA actuel est indispensable pour assurer une intervention rapide et efficace lorsque des aéronefs se trouvent en état d'urgence. Le véhicule actuel a été acheté par le gouvernement du Yukon il y a 20 ans et a atteint la fin de son cycle de vie.

En plus de renforcer les mesures de sécurité, ce projet permettra d'améliorer la sécurité et d'accroître la capacité de l'aéroport, favorisant ainsi la croissance économique et la connectivité dans tout le Yukon.

Citations

« Pour les communautés nordiques et isolées, il est essentiel de pouvoir compter sur un service aérien fiable. Cet investissement renforcera la capacité de l'aéroport à assurer des opérations sécuritaires et fiables, tout en soutenant la croissance économique régionale et en maintenant les communautés connectées entre elles. En investissant dans nos aéroports et notre réseau de transport, nous bâtissons un Canada plus fort et plus uni. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse est essentiel pour la population du Yukon, car il soutient à la fois nos communautés et nos entreprises locales. Cet investissement permettra à l'aéroport de continuer à nous connecter en toute sécurité à nos proches, d'ouvrir la voie vers de nouvelles destinations et de jouer un rôle moteur dans l'économie de notre région pour les années à venir. »

Brendan Hanley

Député du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« L'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse est un élément essentiel du réseau de transport du Yukon, et assurer sa sécurité demeure l'une de nos principales priorités. Le remplacement de notre véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, en service depuis 20 ans, permettra à nos équipes de disposer de l'équipement nécessaire pour intervenir rapidement et efficacement lorsque cela compte le plus. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son partenariat qui nous aide à maintenir des opérations aéroportuaires sûres et fiables pour les Yukonnais et Yukonnaises et pour toutes les personnes qui transitent par notre territoire. »

L'honorable Linda Benoit

Ministre de la Voirie et des Travaux publics

Gouvernement du Yukon

Faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit du financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations et de l'équipement qui contribueront à maintenir la sécurité.

Les projets admissibles comprennent l'achat ou le remplacement d'équipement mobile lourd côté piste (souffleuses, chasse-neiges, balayeuses de pistes, chargeurs et épandeurs de produits), de véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, et d'équipement et d'abris connexes; la réfection du revêtement de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques d'aérodromes; ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis son lancement en 1995, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a investi plus de 1,3 milliard de dollars pour 1 288 projets à 201 aéroports locaux et régionaux partout au pays.

Depuis le lancement du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, l'aéroport international Erik-Nielsen de Whitehorse a reçu plus de 12,3 millions de dollars pour financer 8 projets liés à la sécurité, y compris celui annoncé aujourd'hui.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]