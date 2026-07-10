La ministre Joly annonce une entente avec le gouvernement du Québec prévoyant un investissement de 98 M$ du gouvernement du Canada pour la modernisation des infrastructures locales

Des investissements fédéraux totalisant plus de 217 M$ seront réalisés en appui à des projets d'infrastructures communautaires à fort impact partout dans la province.

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, et Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, annoncent, en compagnie de Marie‑Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga-Rosemont‑Est et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), la conclusion d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec pour la livraison d'une enveloppe de 98 M$ issue du Volet des impacts locaux (VIL) du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) du gouvernement du Canada. Selon les termes de cette entente, le gouvernement du Québec versera une contribution équivalente à celle du gouvernement du Canada, pour des investissements conjoints totaux pouvant aller jusqu'à 196 M$.

Dans un contexte économique mondial en pleine transformation, le gouvernement du Canada investit pour renforcer les fondations d'une économie plus résiliente, plus souveraine et plus unie. Cette entente avec le gouvernement du Québec permettra de réaliser des infrastructures essentielles à la prospérité des collectivités et de faire en sorte que chaque région puisse contribuer pleinement à la croissance et à la réussite économique du Canada. Les fonds prévus à l'entente serviront à bonifier le financement des projets sélectionnés par le gouvernement du Québec dans le cadre de ses programmes appuyant des infrastructures locales permettant la tenue d'activités culturelles. Le financement accordé par le gouvernement du Canada pourra atteindre jusqu'à 1 M$ par projet.

Les ministres ont également annoncé les trois premiers projets qui seront soutenus dans le cadre de cette entente. Le Théâtre Denise-Pelletier de Montréal, le Musée POP de Trois-Rivières et la Bibliothèque Germaine-Guèvremont de Laval recevront chacun une contribution de 1 M$ provenant du VIL. Ces investissements permettront notamment de moderniser les infrastructures et les équipements, d'améliorer l'accessibilité des installations et de renforcer la capacité de ces institutions culturelles à poursuivre leur mission tout en contribuant à la vitalité culturelle et communautaire de leur milieu.

En plus de l'enveloppe de 98 M$ administrée par le gouvernement du Québec, le VIL est doté d'un budget supplémentaire de 119 M$ sur quatre ans, administré par DEC, pour soutenir des projets d'infrastructures communautaires récréotouristiques et de loisirs qui reflètent les priorités locales et stimulent la croissance économique régionale. De ce montant, une enveloppe de 21 M$ sera consacrée à des projets autochtones. Les organisations qui souhaitent déposer un projet sont invitées à consulter le site Web de DEC pour plus d'information.

Pour bâtir une économie canadienne plus forte pour l'avenir, chaque région du pays a un rôle essentiel à jouer. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les collectivités partout au Québec, le gouvernement du Canada fait en sorte que la croissance se construise à partir des régions afin que chacune d'elles puisse contribuer à un Canada plus prospère, plus uni et mieux outillé pour relever les défis de demain.

Citations

« La force de l'économie canadienne repose sur le succès de ses régions. En investissant dans les infrastructures dont les collectivités ont besoin pour prospérer, nous contribuons à bâtir une économie plus résiliente, plus compétitive et mieux préparée à relever les défis de demain. Ce partenariat avec le gouvernement du Québec reflète notre volonté commune de faire en sorte que chaque région puisse contribuer à la croissance, à la vitalité culturelle et à la création d'occasions. Ensemble, nous bâtissons une économie canadienne plus forte, plus unie et plus souveraine. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes soutiendra les collectivités partout au pays en finançant des infrastructures fiables à une vitesse et à une échelle sans précédent depuis des générations. Grâce aux agences de développement régional du Canada, nous réaliserons des projets d'infrastructures communautaires à fort impact sur lesquels les Canadiens pourront compter, contribuant ainsi à bâtir un Canada fort d'un océan à l'autre. »

L'honorable Gregor Robertson, député de Vancouver Fraserview-Burnaby-Sud, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La collaboration entre les gouvernements fédéral et provincial pour contribuer au financement d'organismes comme le Musée POP de Trois-Rivières va permettre aux organismes et aux municipalités de moderniser leurs infrastructures et leurs équipements tout en contribuant à la vitalité culturelle et communautaire de leur milieu. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Les lieux où les gens se rassemblent pour pratiquer une activité, un sport ou découvrir la culture sont au cœur de la vitalité de nos communautés. Ils contribuent à l'épanouissement des jeunes, préservent les mémoires collectives, renforcent le sentiment d'appartenance et rendent nos quartiers plus dynamiques et inclusifs. Comme députée d'Hochelaga-Rosemont-Est, quartier dans lequel le Théâtre Denise-Pelletier est enraciné depuis plus de 60 ans, je me réjouis de cet investissement qui témoigne de l'importance, pour le gouvernement du Canada, du rôle de cette institution phare non seulement pour l'Est de Montréal, mais pour le Québec. Il contribue à permettre au Théâtre de poursuivre sa mission auprès du public scolaire et à offrir à des milliers de jeunes, et moins jeunes, un accès privilégié au théâtre professionnel, dans un environnement moderne, accessible et accueillant. »

Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga-Rosemont-Est et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme)

« Nous saluons cette collaboration entre les gouvernements du Canada et du Québec, qui contribuera à préserver et à renforcer la place emblématique qu'occupe le Théâtre Denise-Pelletier dans le paysage culturel québécois. Cet appui nous permettra d'amorcer un chantier essentiel afin de préserver le caractère patrimonial de notre théâtre et de moderniser nos installations. Mais, surtout, il nous donnera les moyens de poursuivre notre mission : démocratiser l'accès au théâtre et créer de grandes œuvres qui provoquent des premières rencontres marquantes entre l'art, les publics adolescents et adultes, et les artistes. »

Stéphanie Laurin, directrice générale du Théâtre Denise-Pelletier

Faits en bref

Pour bâtir un Canada fort, il faut commencer par bâtir des collectivités fortes, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes en avril dernier. Celui-ci est doté d'une enveloppe de 51 milliards de dollars sur 10 ans pour soutenir un large éventail de projets d'infrastructure favorisant la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation climatique partout au pays.

Le Volet des impacts locaux (VIL) du Fonds pour bâtir des collectivités fortes que DEC met en œuvre au Québec vise à appuyer des projets d'infrastructure communautaire d'intérêt public à fort impact qui renforceront les collectivités et favoriseront le développement économique régional.

Au Québec, le VIL est doté d'un budget de 217 M$ sur 4 ans, dont 98 M$ seront administrés par le gouvernement du Québec. DEC administre 119 M$, dont 21 M$ seront réservés à des projets menés par des communautés autochtones.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]