Le ministre Hodgson célèbre un jalon important pour le partenariat entre le Canada et la Pologne en matière de sécurité énergétique et économique

GDANSK, Pologne, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Le Canada et la Pologne renforcent leur partenariat et resserrent leurs liens en matière de commerce, de défense et de sécurité énergétique en investissant dans des secteurs clés qui soutiennent des systèmes énergétiques propres, sécuritaires, fiables et abordables, et le développement économique dans les deux pays.

Aujourd'hui, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, s'est joint à Donald Tusk, premier ministre de la Pologne; à des dignitaires polonais; et à des chefs de file du secteur privé canadien et polonais pour célébrer la « première production énergétique » de Baltic Power, dans le cadre du premier projet d'énergie éolienne extracôtière de la Pologne. Le ministre Hodgson a également souligné l'achèvement de la sous-station de Choczewo, le premier grand centre du réseau énergétique de la Pologne conçu spécifiquement pour recevoir l'énergie des parcs éoliens extracôtiers de la mer Baltique et la transmettre à la terre ferme au moyen du réseau national à des foyers et des entreprises dans toute la Pologne.

Le projet Baltic Power, d'une capacité de 1,1 GW, est le premier parc éolien extracôtier de la Pologne, et a vu le jour grâce à un partenariat entre l'entreprise polonaise ORLEN et l'entreprise canadienne Northland Power. À titre d'exemple phare de ce qui peut être réalisé lorsque le Canada et la Pologne travaillent ensemble, le projet combine l'expertise, la technologie et l'investissement du Canada à l'ambition de la Pologne de renforcer sa sécurité énergétique et d'accélérer sa transition vers une énergie propre. Une fois pleinement opérationnel, plus tard cette année, le projet Baltic Power devrait générer environ quatre térawatts-heures d'électricité par année, soit assez pour alimenter plus de 1,5 million de foyers et couvrir environ 3 % de la demande nationale d'électricité de la Pologne, tout en évitant environ 2,8 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par année. Baltic Power démontre comment l'expertise, l'innovation et l'investissement de l'industrie canadienne peuvent aider à fournir une énergie propre de classe mondiale en partenariat avec des alliés européens, contribuant ainsi à la sécurité énergétique mondiale et aux ambitions de diversification commerciale et de création d'emplois du Canada.

Ce jalon ouvre la porte à une coopération énergétique accrue entre le Canada et la Pologne et à des investissements conjoints, ce qui aidera les entreprises canadiennes à être concurrentielles et à réussir sur les marchés internationaux. En élargissant les possibilités commerciales pour les entreprises canadiennes et en renforçant les liens économiques avec l'OTAN, le G7 et d'autres alliés dignes de confiance, des projets comme celui-ci appuient la sécurité énergétique mondiale, créent des emplois canadiens, attirent des investissements et font progresser l'objectif plus large du Canada, qui consiste à diversifier le commerce et à établir des partenariats économiques plus résilients.

Qu'il s'agisse de ses ressources énergétiques et naturelles, de ses institutions financières de premier plan ou de l'expertise de son industrie, le Canada possède ce que le monde veut - et nous y donnons accès pour assurer prospérité, sécurité et durabilité aux Canadiens et à nos partenaires à l'étranger.

Citations

« Le monde est confronté à une crise énergétique, et le Canada ouvre la voie à des approvisionnements et des systèmes énergétiques au pays et à l'étranger en donnant accès à nos ressources et en soutenant nos alliés pour construire de nouvelles infrastructures, comme le projet Baltic Power de Northland Power et ORLEN. Je félicite Northland, ORLEN et tous ceux qui ont contribué à la réussite de la première production d'énergie. C'est ainsi que nous renforçons la sécurité énergétique à l'échelle mondiale, attirons des investissements bilatéraux et créons des possibilités économiques et de la prospérité. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Baltic Power est un excellent exemple de ce qui peut être accompli lorsque les gouvernements, l'industrie et les collectivités se regroupent dans un but commun et sont déterminés à l'atteindre. En tant qu'entreprise canadienne et l'un des principaux exploitants d'éoliennes extracôtières au monde, Northland est fière d'être aux côtés d'ORLEN pour donner vie à l'industrie éolienne extracôtière de la Pologne. Ce jalon historique démontre comment l'expertise, les investissements et l'innovation du Canada peuvent contribuer à renforcer la sécurité énergétique, à créer des occasions économiques et à produire un impact durable bien au-delà de nos frontières. »

Christine Healy

Présidente-directrice générale, Northland Power

« La première production d'électricité des parcs éoliens au large de la mer Baltique est un succès majeur pour le secteur énergétique polonais et confirme l'efficacité de la coopération entre la Pologne et le Canada. Le projet Baltic Power démontre qu'une politique énergétique appliquée de manière cohérente et une collaboration avec des partenaires fiables donnent des résultats concrets. Ensemble, nous construisons une infrastructure moderne qui renforce la sécurité énergétique de la Pologne et de l'Europe, qui stimule le développement économique et qui ouvre la voie à d'autres investissements conjoints dans le secteur éolien extracôtier, l'énergie nucléaire et le stockage d'énergie. Ce partenariat procure des avantages à la Pologne et au Canada, et renforce notre alliance et notre relation stratégique. »

Miłosz Motyka

Ministre de l'Énergie de la République de Pologne

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]