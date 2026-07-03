Le gouvernement du Canada annonce l'élargissement de l'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Mongolie

OTTAWA, ON, le 3 juill. 2026 /CNW/ - L'élargissement des accords sur le transport aérien du Canada favorise la diversification du commerce, facilite les liens interpersonnels, renforce les chaînes d'approvisionnement, stimule le tourisme et contribue à la croissance économique de notre pays.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui l'élargissement d'un accord sur le transport aérien avec la Mongolie. L'accord élargi permet pour la première fois des vols directs entre le Canada et la Mongolie.

L'accord élargi comprend également :

jusqu'à trois vols passagers-cargo hebdomadaires par pays

un nombre illimité de vols tout-cargo hebdomadaires

l'accord de droits de cinquième liberté pour les vols tout cargo (possibilité d'exploiter des vols entre deux pays étrangers tant que le vol commence ou se termine dans le pays d'origine de la compagnie aérienne)

Citations

« La Mongolie est un marché émergent et je suis heureux de voir l'élargissement de cet accord sur le transport aérien, qui ouvrira de nouvelles possibilités intéressantes pour les voyageurs et voyageuses ainsi que les entreprises dans nos deux pays. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'accord élargi sur le transport aérien entre le Canada et la Mongolie renforcera nos liens commerciaux bilatéraux et créera de nouvelles occasions pour les entreprises et les exportateurs canadiens, appuyant ainsi le programme de diversification commerciale du Canada et contribuant à une économie mondiale plus interconnectée et prospère. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

Les faits en bref

L'accord sur le transport aérien entre le Canada et la Mongolie a été conclu initialement en 2018. Il s'agit du premier élargissement de l'accord.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords et d'accords élargis sur le transport aérien afin d'améliorer la connectivité internationale du Canada et d'offrir davantage d'options aux voyageurs et voyageuses ainsi qu'aux expéditeurs.

Le Canada a conclu des accords ou des arrangements sur le transport aérien avec plus de 125 pays.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]