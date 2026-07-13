Avis aux médias - Le gouvernement du Canada aidera à renforcer le secteur forestier au Québec

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, présentera les mesures récentes prises par le gouvernement du Canada pour soutenir le secteur forestier. Un point de presse suivra.

Date : Mardi 14 juillet 2026

Heure : 10 h (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]