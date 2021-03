GATINEAU, QC, le 3 mars 2021 /CNW/ - Jour après jour, des bénévoles partout au Canada apportent des contributions inestimables à leur communauté. Le gouvernement du Canada souligne l'influence positive qu'ils ont dans la vie de leurs concitoyens canadiens en décernant les Prix pour le bénévolat du Canada, en consultation avec le Comité consultatif national.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé un appel de candidatures pour trouver de nouveaux membres pour le Comité consultatif national.

Ce comité est composé d'au plus 15 leaders et agents du changement qui possèdent des connaissances et de l'expérience dans le domaine du bénévolat et ont montré leur engagement en tant que bénévoles. Ces membres fournissent des conseils et des recommandations en vue de la sélection des lauréats dans plusieurs catégories des Prix pour le bénévolat du Canada et font la promotion du programme.

Cet appel de candidatures permettra de pourvoir les postes vacants et de créer une liste de candidats potentiels déjà qualifiés pour les futurs postes vacants. Les membres du Comité seront sélectionnés par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et serviront pour un mandat de trois ans. Ces mandats peuvent être prolongés, à raison d'une année à la fois, jusqu'à concurrence de six ans.

Les personnes intéressées sont invitées à postuler d'ici le 8 avril 2021.

Citation

« En tant que bénévoles de longue date et agents du changement, les membres du Comité consultatif national sont des experts dans le domaine et apportent des changements positifs dans leur communauté. Grâce aux connaissances et à la compréhension qu'ils ont acquises dans le contexte de leurs propres expériences, ces personnes fournissent de précieux conseils pour la sélection des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada. Il me tarde de travailler avec les nouveaux membres alors que nous continuons à souligner la contribution exceptionnelle des bénévoles dans les collectivités canadiennes. »

- Le ministre la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Document d'information

À propos du Comité consultatif national :

Qu'est-ce que le Comité consultatif national?

Les membres du Comité consultatif national fournissent des conseils et apportent un soutien au ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social pour l'ensemble des questions touchant la sélection des lauréats des Prix pour le bénévolat du Canada.

Qui peut postuler pour faire partie du Comité?

Le gouvernement du Canada invite les personnes possédant une expérience pertinente du bénévolat et du service communautaire auprès d'organismes de bienfaisance ou sans but lucratif, d'entreprises sociales, du secteur du bénévolat ou du secteur privé à postuler pour devenir membres du Comité. Il est important que les membres du Comité représentent la diversité culturelle, linguistique et régionale du Canada. Le gouvernement encourage les Canadiens âgés de 18 ans ou plus de partout au pays à postuler, y compris les personnes en situation de handicap et les personnes des communautés autochtones, racisées et LGBTQ2.

Pendant combien de temps un membre siège-t-il au Comité

Le mandat des membres est de trois ans et peut être renouvelé une année à la fois, pour un mandat maximum de six ans. La composition du Comité fait l'objet d'un examen annuel, et les mandats sont échelonnés pour assurer la continuité. Cela permet une intégration harmonieuse des nouveaux membres et assure l'uniformité grâce au transfert de l'information ayant trait au processus de sélection.

Comment les membres du Comité sont-ils choisis?

Les candidats postulent sur le site Web d'Emploi et Développement social Canada (EDSC). EDSC fait une présélection parmi les candidats selon les critères établis. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social sélectionne les membres. Les candidats retenus sont informés qu'ils ont été sélectionnés pour siéger au Comité.

À propos des Prix pour le bénévolat du Canada :

Que sont les Prix pour le bénévolat du Canada?

Le bénévolat profite grandement aux communautés et favorise la création de partenariats qui aident à régler des problèmes sociaux persistants. Le gouvernement du Canada est résolu à reconnaître les bénévoles ainsi que les ressources et le temps qu'ils donnent. Les Prix pour le bénévolat du Canada visent à souligner à l'échelle nationale les contributions qu'apportent aux communautés les personnes, les organismes sans but lucratif, les entreprises sociales et les entreprises commerciales grâce au bénévolat.

Combien de prix sont décernés?

Chaque année, 21 prix au total sont remis, tant à l'échelle régionale qu'à l'échelle nationale

Il y a 20 prix régionaux, quatre pour chacune des cinq régions du Canada (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies, et Colombie-Britannique et Nord) :

Leader émergent, remis à de jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans

remis à de jeunes bénévoles âgés de 18 à 30 ans Leadership communautaire , remis à des personnes ou à des groupes de bénévoles

, remis à des personnes ou à des groupes de bénévoles Leadership d'entreprise , remis à des entreprises et à des entreprises sociales

, remis à des entreprises et à des entreprises sociales Innovation sociale, remis à des organismes sans but lucratif et à des entreprises sociales

Il y a aussi un prix national :

Prix Thérèse- Casgrain pour l'engagement de toute une vie, remis à des personnes qui font du bénévolat depuis au moins 20 ans

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Mikaela Harrison, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

