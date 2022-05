L'organisme nord-côtier obtient des aides financières de près de 290 000 $.

TADOUSSAC, QC, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et Patrimoine canadien attribuent des aides financières totalisant 288 520 $ au Festival de la chanson de Tadoussac. L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ainsi, pour la mise en marché hors Québec de ses éditions 2022, 2023 et 2024, le Festival reçoit une contribution non remboursable de 163 520 $ par l'entremise du Programme de développement économique du Québec de DEC. Pour promouvoir la culture et les arts canadiens, le Festival entend mener d'intenses activités de promotion auprès d'une centaine de professionnels et de médias de l'extérieur du Québec. Ce rayonnement lui permettra de déployer une offre touristique innovante au sein de son offre événementielle et positionner le Festival et toute la région nord-côtière sur la scène nationale et internationale.

Le ministère du Patrimoine canadien verse quant à lui 55 000 $ par année pour les éditions 2022 et 2023 du Festival par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts, un financement auquel s'ajoute un montant complémentaire de 15 000 $ dans le cadre de l'enveloppe d'exportation créative. Cette somme permettra, entre autres, l'accueil d'une délégation de diffuseurs étrangers lors de l'événement.

« Un événement comme le Festival de la chanson de Tadoussac est depuis longtemps reconnu pour proposer une offre événementielle de qualité. Il stimule l'économie de toute la région et attire bon nombre de touristes. La pandémie l'a évidemment ébranlé, comme la plupart de nos PME et organismes, et la relance qui s'amorce représente une belle occasion pour déployer des efforts pour le faire connaître à l'extérieur du Québec. Notre gouvernement est là pour soutenir le développement et la promotion des atouts de nos régions : le Festival est une vitrine promotionnelle unique pour plusieurs attraits et commerces non seulement de Tadoussac, mais aussi pour toute la MRC de la Haute-Côte-Nord. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Il y a du talent chez nous! Des événements comme le Festival de la chanson de Tadoussac font vraiment rayonner notre musique et comme moi, je suis certain que les Québécois sont heureux de retrouver nos festivals et nos événements culturels qu'on aime tant. Merci à toute l'équipe du Festival de nous offrir une programmation qui va plaire aux petits et grands et qui se déploiera en nature à une foule d'endroits différents avec une vue sur le fjord. Bon festival à tous! »

L'honorable Pablo Rodriguez, député d'Honoré-Mercier et ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Depuis de nombreuses années, le Festival de la chanson de Tadoussac s'efforce de promouvoir la richesse de la chanson francophone et de la Haute-Côte-Nord auprès du public, des médias et des professionnels de l'industrie au Québec, mais aussi à l'extérieur de la province. Le soutien renouvelé de DEC et de Patrimoine Canadien nous permet dès cette année de relancer nos activités et de faire découvrir notre événement et notre région aux nombreux festivaliers. »

Julien Pinardon, directeur général, Festival de la chanson de Tadoussac

Récipiendaire à quatre reprises du Grand Prix du tourisme, le Festival de la chanson de Tadoussac favorise le développement d'événements culturels et touristiques autour de la chanson francophone depuis près de 40 ans.

Le Programme de développement économique du Québec de DEC vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

pour la présentation des arts fournit une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Il appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

