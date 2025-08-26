La seule mine de graphite en exploitation en Amérique du Nord reçoit une aide financière de 6 225 000 $ de Ressources naturelles Canada (RNCan) par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC).

SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ÎLES, QC, le 26 août 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec et Ressources naturelles Canada

Pour bâtir une économie forte et un avenir plus sûr, il faut tirer parti de l'abondance des ressources minérales du Canada et de son expertise dans le domaine des minéraux critiques. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, et Lac-des-Îles (Québec) abrite la seule mine de graphite en exploitation en Amérique du Nord, qui appartient à Northern Graphite Corporation et est exploitée par sa filiale québécoise Graphite Nordique Inc.

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, et l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit 6 225 000 $ pour appuyer le projet d'expansion de Graphite Nordique qui prolongera la durée de vie de la mine et assurera la continuité de ses opérations pour les prochains sept à dix ans. Le financement sera assuré par RNCan et mis en œuvre par DEC.

Cet investissement fédéral contribuera à maintenir une production nationale annuelle d'environ 20 000 tonnes de graphite, ce qui protégera une ressource stratégique pour les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale tout en renforçant le rôle du Canada dans les chaînes de valeur mondiales des minéraux critiques. Le projet générera également des retombées économiques considérables grâce à la modernisation des activités d'extraction, au maintien d'emplois importants pour la collectivité et au renforcement des chaînes de valeur.

Le graphite est un élément essentiel utilisé dans les batteries au lithium-ion, les semi-conducteurs, les appareils électroniques, les technologies liées à l'énergie solaire et à l'énergie éolienne, ainsi que dans les applications de défense et de communications avancées. En renforçant notre capacité de production de graphite au Québec, nous construisons un secteur des minéraux critiques résilient et durable qui contribuera à la souveraineté économique et au leadership environnemental du Canada, tout en ajoutant de la valeur et en maintenant de bons emplois ici, au pays.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à investir dans nos industries, ce qui contribuera à bâtir une économie forte et sûre. Cet investissement dans les activités de Northern Graphite à Lac-des-Îles renforcera les chaînes de valeur des minéraux critiques du Canada, tout en nous positionnant comme un chef de file mondial dans ce secteur. Ce projet aura des retombées économiques concrètes pour les travailleurs québécois et nos communautés. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le Canada est un chef de file mondial dans l'approvisionnement en minéraux critiques d'origine responsable, essentiels à l'énergie, aux technologies numériques et à la défense nationale. Cet investissement stratégique dans le projet d'expansion de Northern Graphite permettra de produire ces minéraux et renforcera notre économie et notre sécurité tout en maintenant de bons emplois au Québec - une situation gagnante pour le Québec et le Canada. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien fondamental du gouvernement canadien, qui nous aidera à continuer d'exploiter la mine et d'approvisionner notre clientèle fidèle des marchés industriels, ainsi qu'à poursuivre notre objectif de devenir un fournisseur clé pour les marchés en croissance de la défense et des batteries en Amérique du Nord et ailleurs. La mine de Lac-des-Îles constitue le fondement de notre stratégie de croissance, et ce soutien montre que le Canada est déterminé à exploiter son potentiel en matière de minéraux critiques pour devenir chef de file mondial. »

Hugues Jacquemin

Chef de la direction, Northern Graphite Corporation

Faits en bref

Soutenue par un investissement de 3,8 milliards de dollars, la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, pilotée par RNCan en collaboration avec d'autres organisations fédérales, vise à accélérer le développement des minéraux critiques et de leurs chaînes d'approvisionnement pour soutenir l'énergie propre, la fabrication de pointe et la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Le projet est financé par RNCan et mis en œuvre par DEC.

Ce soutien est une contribution remboursable sans intérêt ni garantie, versée dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

En permettant à Northern Graphite Corporation de prolonger la durée de vie de sa mine de Lac-des-Îles par l'agrandissement de la fosse actuelle et d'optimiser ses activités, le projet va : aider le Canada à répondre à la demande croissante de graphite naturel; favoriser l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement pour les secteurs des batteries et de la défense; stabiliser 55 emplois existants.

Northern Graphite Corporation ( NGC:TSX-V, NGPHF:OTCQB, FRA:0NG, XSTU:0NG ) est une société ouverte cotée à la Bourse de croissance TSX et enregistrée en Ontario . Sa filiale en propriété exclusive, Graphite Nordique Inc., exploite la seule mine de graphite en Amérique du Nord, située à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, dans la MRC d'Antoine-Labelle.

est une société ouverte cotée à la Bourse de croissance TSX et enregistrée en . Sa filiale en propriété exclusive, Graphite Nordique Inc., exploite la seule mine de graphite en Amérique du Nord, située à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, dans la MRC d'Antoine-Labelle. DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les médias sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, [email protected]