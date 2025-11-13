La contribution de DEC permet à l'entreprise manufacturière de Terrebonne de moderniser sa production et de déployer des efforts de commercialisation à l'international afin de demeurer compétitive.

TERREBONNE, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 220 000 $ à Technologie Hypertronic inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière pourra augmenter sa compétitivité par l'acquisition d'équipements de production numériques et commercialiser ses produits sur les marchés extérieurs. Technologie Hypertronic se spécialise dans l'ingénierie et le développement de systèmes électriques et électroniques. Elle offre des services allant de la conception à la fabrication en série. Son approche axée sur l'optimisation des coûts et l'industrialisation lui permet de répondre parfaitement aux besoins des secteurs automobile, industriel et ferroviaire.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Technologie Hypertronic, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

« Les PME jouent un rôle central dans le développement des collectivités et font partie du plan de croissance économique de notre gouvernement. En les accompagnant, nous contribuons concrètement à renforcer leurs activités et leur apport à l'économie régionale. C'est pourquoi je me réjouis du soutien accordé par DEC au projet de Technologie Hypertronic, dont la contribution à la vitalité économique de Terrebonne est incontestable. Il ne fait aucun doute que le succès de ce projet prometteur générera des retombées positives pour l'ensemble de la région, du Québec et du Canada. »

« Cette annonce représente bien plus qu'un investissement : elle incarne notre ambition de positionner le Canada comme un leader dans la transition énergétique mondiale. Avec Technologie Hypertronic et notre nouvelle compagnie sœur Ecotium, nous offrons à l'industrie québécoise et canadienne une technologie de batterie conçue et fabriquée ici, qui répond aux exigences de durabilité et de performance de demain. Ce projet ouvre la voie à une chaîne d'approvisionnement locale, réduit notre dépendance aux importations et contribue à la décarbonation des transports. Notre objectif est clair : permettre aux fabricants d'équipement d'origine d'ici de s'appuyer sur une solution innovante, compétitive et 100 % canadienne, pour bâtir un avenir plus propre et plus autonome. »

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

