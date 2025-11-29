FREDERICTON, NB, le 29 nov. 2025 /CNW/ - À l'heure où la planète s'emploie à écologiser les transports, le gouvernement du Canada investit pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens ont accès aux infrastructures de recharge dont ils ont besoin pour conduire un véhicule électrique (VE) en toute confiance.

David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars pour faciliter l'adoption de VE. Les fonds se répartissent comme suit :

plus de 9 millions de dollars du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) afin d'aider Green Economy Canada et la Société d'Énergie du Nouveau-Brunswick à réaliser des projets qui permettront d'installer plus 1 200 bornes de recharge de VE à différents endroits au Canada;

un montant de 1,4 million de dollars du Programme d'innovation énergétique (PIE) afin d'aider l'Université du Nouveau-Brunswick dans ses efforts pour mettre au point de nouveaux matériaux magnétiques qui réduiront le coût des moteurs de VE et en amélioreront la performance.

Les nouvelles bornes de recharge seront situées dans des lieux de travail, des lieux publics, des stationnements sur rue et des stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, principalement au Nouveau-Brunswick, en Alberta et en Ontario.

Citations

« Nous veillons à favoriser l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques là où habitent, travaillent et voyagent les Canadiens ainsi qu'à soutenir l'innovation et la recherche au pays. Le temps est venu de bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et une économie plus propre, plus sûre et plus concurrentielle. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Grâce aux fonds annoncés aujourd'hui, qui permettront l'installation de nouvelles bornes de recharge de VE, dont un grand nombre au Nouveau-Brunswick, nous contribuons à faciliter la transition vers les véhicules zéro émission. Les Canadiens peuvent opter en toute confiance pour un véhicule électrique, sachant qu'ils pourront se rendre à destination. Nous sommes également fiers de soutenir, au Canada atlantique, des travaux de recherche innovants qui rendront les véhicules électriques plus abordables et plus efficaces. »

David Myles

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature)

« Green Economy Canada a reçu énormément de demandes par suite du financement qui nous a été octroyés dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro. Les entreprises canadiennes tiennent de toute évidence à participer à la transition vers les véhicules électriques, et nous nous attendons à voir les taux d'adoption continuer d'augmenter parallèlement avec la décarbonation de nos réseaux électriques. »

Luke Robertson

Directeur principal, Durabilité des entreprises, Atlantique, Green Economy Canada

« Ces fonds ne sont pas seulement des sommes d'argent, c'est le coup de pouce qui confortera les gens d'ici dans leur décision de réduire les émissions en éliminant l'angoisse de la panne et en leur permettant d'atteindre leurs destinations sans soucis et de rendre l'expérience de l'électromobilité plus commode. En étendant considérablement notre réseau de recharge, nous plaçons l'expérience client au centre de notre transition vers l'énergie propre, nous modernisons notre service et il sera plus facile que jamais pour les conducteurs néo-brunswickois de rouler en toute quiétude. »

Lori Clark

PDG, Société d'énergie du Nouveau-Brunswick

« Je suis fier de voir des chercheurs de l'Université du Nouveau-Brunswick diriger des travaux sur la technologie des véhicules électriques et mettre leur expertise au service de cet enjeu complexe et difficile. Ces aides du gouvernement du Canada permettent à M. Clodualdo Aranas et à son équipe de préparer un avenir où les transports seront plus durables grâce à des technologies canadiennes. »

Paul J. Mazerolle, Ph. D.

Président et vice-chancelier, Université du Nouveau-Brunswick

Quelques faits

Le PIVEZ finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène là où vivent, travaillent, voyagent et s'amusent les Canadiens.

Les transports sont à l'origine d'environ 22 % des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada.

Depuis 2016, le gouvernement du Canada a alloué plus de 1,2 milliard de dollars en financement pour soutenir le déploiement de stations de recharge de VE dans tout le pays.

Depuis 2019, le gouvernement du Canada a investi 23,5 millions de dollars pour soutenir 110 projets d'éducation et de sensibilisation aux véhicules zéro émission, ce qui a permis de réaliser jusqu'à maintenant plus de 10 000 essais routiers et d'attirer plus de 100 000 personnes à divers événements.

L'appel de propositions pour la décarbonation des transports routiers du PIE soutient des projets de recherche, de développement et de démonstration qui visent à éliminer les obstacles techniques et commerciaux à la démonstration ou au déploiement de véhicules routiers moyens et lourds à faibles émissions; à accroître l'adoption de véhicules routiers zéro émission; et à améliorer l'efficacité globale du système de transport.

Produit connexe

Document d'information : Le Canada favorise l'innovation et l'aménagement d'infrastructures pour les véhicules électriques

Le 29 novembre 2025, David Myles, secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, un financement fédéral de plus de 10 millions de dollars pour faciliter l'adoption de VE. Les fonds se répartissent comme suit :

plus de 9 millions de dollars du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) pour deux projets qui permettront d'installer plus de 1 200 bornes de recharge de VE à différents endroits au Canada;

un montant de 1,4 million de dollars du Programme d'innovation énergétique (PIE) pour un projet de recherche-développement piloté par l'Université du Nouveau-Brunswick afin de mettre au point de nouveaux matériaux magnétiques pour les moteurs de VE.

Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ)

Le PIVEZ finance le déploiement de bornes de recharge pour VE et de stations de ravitaillement en hydrogène là où vivent, travaillent, voyagent et s'amusent les Canadiens.

Bénéficiaire : Green Economy Canada

Lieu : Alberta, Nouveau-Brunswick et Ontario

Montant du financement : 7 000 000 $

Description : Dans le cadre de ce projet, on entend installer 950 bornes de recharge de niveau 2 et 40 bornes de recharge rapide à divers endroits, principalement en Alberta, au Nouveau ‑Brunswick et en Ontario.

Bénéficiaire : Société d'Énergie du Nouveau-Brunswick

Lieu : Nouveau-Brunswick

Montant du financement : 2 096 319 $

Description : Ce projet vise l'installation de 240 bornes de recharge pour VE dans des lieux publics, des stationnements sur rue, des stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples et des lieux de travail ainsi que dans des parcs de véhicules légers. Ce financement vient s'ajouter à celui du projet initial; il porte le montant total à 3 033 569 $ et le nombre visé de bornes à 347.

Programme d'innovation énergétique (PIE) - Appel de propositions pour la décarbonation des transports routiers

L'appel de propositions pour la décarbonation des transports routiers du PIE soutient des projets qui visent à éliminer les obstacles techniques et commerciaux à la démonstration ou au déploiement de véhicules routiers moyens et lourds à faibles émissions; à accroître l'adoption de véhicules routiers zéro émission; et à améliorer l'efficacité globale du système de transport.

Nom du projet : Nouveaux matériaux magnétiques pour les moteurs de véhicules électriques

Bénéficiaire : Université du Nouveau-Brunswick

Lieu : Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Montant du financement : 1 400 000 $

Description : Ce projet a pour objectif de réduire le coût des moteurs de VE et d'en améliorer la performance, ce qui permettra d'assurer la sûreté et la rentabilité de la chaîne d'approvisionnement en matériaux servant à la fabrication de moteurs grâce à la mise au point de nouveaux aciers électriques à teneur élevée en silicium et d'aimants permanents sans terre rare.

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]