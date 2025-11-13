La contribution de DEC permettra à l'entreprise manufacturière de Gatineau d'améliorer sa productivité.

GATINEAU, QC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation annonce, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, une contribution remboursable de 125 000 $ à Inoxtal inc. Grâce à l'investissement de DEC, l'entreprise manufacturière pourra faire l'acquisition d'équipements de production afin d'améliorer sa productivité, sa capacité de production et sa rentabilité. Inoxtal est une PME gatinoise spécialisée dans la fabrication de meubles en acier inoxydable.

Cet investissement fait partie du plan de renforcement de la résilience et de la compétitivité de l'industrie manufacturière en plus de soutenir la croissance d'entreprises d'ici afin qu'elles s'intègrent mieux aux chaînes de valeur canadiennes.

Partout au Québec, les manufacturiers jouent un rôle essentiel dans la vitalité économique des régions. Ils innovent, produisent, exportent et contribuent à bâtir une économie canadienne plus forte et plus unifiée. En misant sur les entreprises manufacturières de nos régions, le gouvernement du Canada investit dans la fierté, la durabilité et la souveraineté économique du pays. Les produits fabriqués ici, par des entrepreneurs d'ici, trouvent leur place dans nos chaînes d'approvisionnement et dans la vie quotidienne des consommateurs canadiens.

« Les entreprises d'ici sont au cœur de notre économie. En appuyant Inoxtal, nous investissons dans la productivité, l'innovation et la compétitivité du secteur manufacturier québécois. C'est aussi une façon concrète de miser sur le talent et le savoir-faire d'ici, des forces essentielles pour bâtir une économie plus forte, plus résiliente et fièrement canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'industrie manufacturière joue un rôle essentiel dans la croissance économique du Québec et dans la création de milliers d'emplois. Elle constitue un pilier du développement économique régional. Par le soutien annoncé aujourd'hui à l'entreprise Inoxtal, notre gouvernement réaffirme son engagement à maintenir le dynamisme et la stabilité de notre économie. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil-La Petite-Nation

« Toute l'équipe d'Inoxtal est reconnaissante du soutien du gouvernement du Canada et tient à remercier DEC pour sa collaboration dans l'acquisition d'équipements de pointe pour notre usine de Gatineau. Cet investissement renforce notre capacité de production, nous permet d'intégrer les plus récentes technologies du marché et d'accroître notre compétitivité. Grâce à cet appui, Inoxtal poursuit sa croissance et continue de se démarquer dans la fabrication sur mesure de produits en acier inoxydable, aluminium et acier. »

Christian Racine, président, Inoxtal

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pilier de l'économie québécoise, le secteur manufacturier représentait, en 2024, 12,3 % du PIB et 86,1 % des exportations du Québec. Il regroupait 13 601 entreprises, a généré des ventes globales de 219,1 milliards de dollars et employait 501 500 personnes à travers la province. (Source : Manufacturiers et Exportateurs du Québec, 2024)

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

