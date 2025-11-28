FREDERICTON, NB, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles et de la secrétaire d'État (Nature), David Myles, fera une annonce de financement pour soutenir l'innovation et l'aménagement d'infrastructures pour véhicules électriques au Nouveau-Brunswick, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson. Un point de presse suivra.

Date : Samedi 29 novembre 2025

Heure : 10 h (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources [email protected]