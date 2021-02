Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde un soutien de 1 140 000 $ à deux entreprises lanaudoises et deux organismes des Laurentides et participe à la création et au maintien de 24 emplois.

La vitalité et le dynamisme des collectivités, qui reposent sur des PME fortes, résilientes et innovantes, assurent une croissance économique durable pour tous et des emplois de qualité pour les Canadiennes et les Canadiens. Désireux de bien comprendre les particularités régionales du Québec et d'appuyer les entreprises qui en font la force, le gouvernement du Canada, plus à l'écoute que jamais, investit dans des projets qui seront porteurs pour la relance de l'économie.

Dans Lanaudière et les Laurentides, les industries agroalimentaire et touristique comptent plusieurs entreprises et organismes dynamiques aux idées novatrices dont le travail contribue à la renommée de ces régions partout au pays. Éprouvés par les défis engendrés par la COVID-19, ils sont maintenant prêts à rebondir. Et comme la prospérité des régions du Québec passe par un tissu économique local fort, où les entreprises et organismes ont la capacité d'innover et de réaliser des projets porteurs, le gouvernement du Canada répond présent pour les soutenir dans la poursuite de leurs activités et pour favoriser leur croissance.

Deux entreprises et deux organismes bénéficient de plus de 1,1 M$ en soutien à des projets porteurs pour les secteurs agroalimentaire et touristique

Dans cette optique, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, accompagné d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), a annoncé aujourd'hui des appuis financiers à Boulangerie St-Donat, au Parc régional Montagne du Diable, à Alice&Ambre inc. et à la Corporation du Parc du Poisson Blanc. L'annonce a été effectuée au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

L'aide accordée se détaille comme suit :

Boulangerie St-Donat, 600 000 $, contribution remboursable. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir de nouveaux équipements de production numériques et robotisés (deux lignes d'emballage automatisées, des fours de cuisson et un système de réfrigération). Ce projet, qui vise à améliorer la croissance et la capacité de production de l'entreprise, mènera à la création et au maintien de 10 emplois.

Parc régional Montagne du Diable, 360 000 $, contribution non remboursable. L'aide de DEC permettra à l'organisme d'ériger une tour d'observation au sommet de la Montagne du Diable et d'acquérir une navette de quinze passagers pour en faciliter l'accès. Ce projet, qui vise à améliorer l'offre touristique des Hautes-Laurentides, mènera à la création et au maintien de 7 emplois.

Alice&Ambre, 100 000 $, contribution remboursable. L'aide de DEC permettra à l'entreprise d'acquérir des équipements de production (notamment : fours de cuisson et chambre froide) et de se doter d'un fonds de roulement pour entamer ses activités opérationnelles. Ce projet, qui vise à démarrer une entreprise spécialisée dans la fabrication de craquelins à base de drêche brassicole, mènera à la création de 5 emplois.

Corporation du Parc du Poisson Blanc , 80 000 $, contribution non remboursable. L'aide de DEC permettra à l'organisme d'effectuer des travaux de réfection des sentiers pédestres, de mise à niveau de la signalisation, de rénovation du belvédère et d'agrandissement du stationnement. Ce projet, qui vise à améliorer les installations touristiques de l'organisme, mènera à la création et au maintien de 2 emplois.

Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises, organismes et organisations qui œuvrent dans des secteurs d'activité qui sont sources de fierté dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur les industries qui constituent le fleuron des économies régionales. Elles contribuent de façon importante à la croissance économique du Québec et seront des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts présents dans chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC à Boulangerie St-Donat et à Alice&Ambre, de même qu'au Parc régional Montagne du Diable et à la Corporation du Parc du Poisson Blanc, permettra aux régions de Lanaudière et des Laurentides de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« En appuyant Boulangerie St-Donat, Alice&Ambre, le Parc régional Montagne du Diable et la Corporation du Parc du Poisson Blanc dans leurs efforts pour améliorer leur offre de services, leurs produits et accroître leur productivité, DEC encourage des PME innovantes et des organisations à continuer sur leur lancée, à créer de bons emplois chez nous et à se préparer pour la relance. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, dans Lanaudière et les Laurentides; ils seront des éléments essentiels afin d'assurer une relance inclusive et de créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les contributions à Boulangerie St-Donat et à Alice&Ambre ont été consenties en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, qui vise à soutenir les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.

Le Parc régional Montagne du Diable et la Corporation du Parc du Poisson Blanc pourront réaliser leur projet grâce au Fonds pour les expériences canadiennes, une initiative qui permet d'apporter à toutes les communautés du Canada le soutien dont elles ont besoin pour offrir de nouveaux produits ou de nouvelles expériences touristiques ou améliorer ceux déjà offerts, ou encore pour créer, rénover ou agrandir des installations touristiques.

