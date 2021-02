Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde un soutien de 300 000 $ à trois entreprises de la région et participe à la création de 12 emplois.

La vitalité et le dynamisme des collectivités, qui reposent sur des PME fortes, résilientes et innovantes, assurent une croissance économique durable pour tous et des emplois de qualité pour les Canadiennes et les Canadiens. Désireux de bien comprendre les particularités régionales du Québec et d'appuyer les entreprises qui en font la force, le gouvernement du Canada, plus à l'écoute que jamais, investit dans des projets qui seront porteurs pour la relance de l'économie.

À Québec, l'industrie des technologies de l'information compte plusieurs entreprises dynamiques aux idées novatrices dont le travail contribue à la renommée de la région partout au pays. Éprouvées par les défis engendrés par la COVID-19, ces PME sont maintenant prêtes à rebondir. Et comme la prospérité des régions du Québec passe par un tissu économique local fort, où les entreprises ont la capacité d'innover et de réaliser des projets porteurs, le gouvernement du Canada répond présent pour les soutenir dans la poursuite de leurs activités et pour favoriser leur croissance.

Trois entreprises reçoivent un total de 300 000 $ pour réaliser des projets porteurs pour le secteur des technologies de l'information

Dans cette optique, l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor du Canada, accompagné de Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé aujourd'hui des appuis financiers à Technologies UEAT inc., Solutions Caristix inc. et Kreezee Corporation. L'annonce a été effectuée au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

Les contributions remboursables se détaillent comme suit :

Technologies UEAT, 150 000 $. L'aide de DEC a permis à l'entreprise en démarrage de commercialiser à l'international une solution de commande en ligne innovante intégrant l'intelligence artificielle destinée à l'industrie de la restauration. Ce projet a permis la création de 4 emplois directs en plus d'avoir accéléré la croissance de l'entreprise, qui a réussi à créer et à maintenir 70 emplois de qualité.

Solutions Caristix, 100 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise de finaliser le développement d'un logiciel destiné à faciliter l'intégration des données des patients qui se retrouvent dans les divers systèmes informatiques complexes et spécialisés en milieu hospitalier. Le projet vise également la commercialisation de l'ensemble des produits de Solutions Caristix aux États-Unis, en Europe et en Australie. Il mènera à la création de 4 emplois.

et en Australie. Il mènera à la création de 4 emplois. Kreezee Corporation, 50 000 $. L'aide de DEC permettra à l'entreprise de développer les fonctionnalités d'une application innovante pour la gestion des ligues et tournois de sports amateurs et de la commercialiser à l'international. Ce projet mènera à la création de 4 emplois.

Le gouvernement du Canada est fier de reconnaître et d'appuyer les entreprises, organismes et organisations qui œuvrent dans des secteurs d'activité qui sont sources de fierté dans leurs communautés. L'avenir et la relance économique du Québec reposent sur les industries qui constituent le fleuron des économies régionales. Elles contribuent de façon importante à la croissance économique du Québec et seront des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité d'intervenir en fonction des forces et des atouts présents dans chaque région. C'est ainsi que le soutien de DEC à Technologies UEAT, Solutions Caristix et Kreezee Corporation permettra à Québec de se positionner avantageusement pour participer à la relance à venir. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et président du Conseil du Trésor du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que DEC favorise une croissance pour tous en renforçant le tissu entrepreneurial et industriel de nos régions, entre autres par l'amélioration de leurs atouts. Je me réjouis du soutien accordé à Technologies UEAT, Solutions Caristix et Kreezee Corporation, dont les projets vont se traduire par la création d'emplois chez nous. »

Joël Lightbound, député de Louis-Hébert et secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien aux atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, dans la ville de Québec; ils seront des éléments essentiels afin d'assurer une relance inclusive et de créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Ces contributions ont été consenties en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation, qui vise à soutenir les PME du Québec à se développer entre autres par l'innovation.

