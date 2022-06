DEC accorde une aide financière de plus de deux millions de dollars à la Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents.

MONTRÉAL , le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'électrification des transports contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution non remboursable de 2 282 950 $ à Propulsion Québec.

Cet appui de DEC permettra à l'organisme de mettre en œuvre deux nouvelles initiatives : un programme pour l'accompagnement des PME du secteur du transport traditionnel dans leur transition vers le marché des véhicules électriques et intelligents; et un volet visant le développement du marché de la défense et de la sécurité.

Le soutien de DEC portera notamment sur les honoraires professionnels de consultants chargés d'effectuer le diagnostic des capacités des PME, de définir les adaptations de produits prometteuses, de développer des plans de commercialisation et d'effectuer la veille d'occasions de représentation auprès de clients potentiels des secteurs de la défense et de la sécurité. La contribution financière couvrira également les activités de promotion, de communication et la tenue d'évènements, de même que la coordination et l'administration des deux initiatives.

Fondée en 2017 dans la foulée du Plan d'action en électrification des transports 2015-2020 du gouvernement du Québec, la Grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents (Propulsion Québec) a pour mission de bâtir une filière industrielle dynamique qui contribuera à la création de richesse et à la réduction de l'empreinte écologique du secteur des transports.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur l'adoption de technologies vertes et la lutte aux changements climatiques. Les entreprises qui misent sur les technologies propres contribuent de façon importante à une croissance à empreinte écologique réduite en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus verte, plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« L'innovation est au cœur des priorités de DEC, et notre gouvernement soutient avec fierté la transition écologique dans les entreprises et les organismes. En misant sur des projets novateurs comme l'électrification de nos transports, et en valorisant l'adoption de procédés énergétiques plus propres, nous investissons dans le mieux-être des générations futures. De plus, en aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La crise climatique demeure l'un des défis les plus importants de notre époque. Notre gouvernement encourage donc les entreprises de chez nous à développer des procédés et des produits plus environnementaux, tout en améliorant leurs avantages concurrentiels et leurs perspectives d'avenir. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance économique, la réduction de l'empreinte écologique, une priorité de notre plan de relance économique, contribue à bâtir des communautés plus saines. Merci à Propulsion Québec de travailler à adapter notre secteur des transports dans une optique plus durable! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le programme Transition + et le programme Positionnement des transports électriques et intelligents en Défense et Sécurité viennent soutenir l'écosystème des TEI dans sa croissance et son développement. Ces programmes renforcent fortement le positionnement de Propulsion Québec comme un acteur clé pour accélérer l'électrification des transports, accompagner les entreprises dans le virage électrique et favoriser la transition écologique de l'économie du Québec. La mise en place de ces programmes est une action concrète qui répond à un des huit principaux thèmes du projet Ambition TEI 2030 : mener l'effort de la transition VÉ en Amérique du Nord. Ensemble, faisons du Québec un leader mondial en transports électriques et intelligents. »

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents

Faits en bref

Cette contribution a été consentie en vertu du Fonds pour l'emploi et la croissance, destiné à offrir du financement aux entreprises et aux organisations pour les aider à créer des emplois et à préparer les économies locales à une croissance à long terme.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]