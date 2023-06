HALIFAX, NS, le 20 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à lutter contre les changements climatiques et à adopter des sources d'énergie renouvelable et abordable de remplacement, qui aideront à répondre au besoin croissant d'énergie propre.

Aujourd'hui, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles du Canada, ont annoncé la création d'un groupe de travail sur l'énergie marémotrice durable, visant à explorer les enjeux et les possibilités associés au déploiement de projets d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy. La première réunion du groupe de travail a eu lieu hier.

Le groupe de travail sera coprésidé par Pêches et Océans Canada et Ressources naturelles Canada, et comprendra des membres du gouvernement provincial de la Nouvelle-Écosse, de l'industrie, et d'organismes de recherche. Le groupe de travail sollicitera le cas échéant les points de vue de groupes autochtones et d'intervenants.

L'objectif proposé du groupe de travail vise à fournir des conseils sur la manière de clarifier les exigences en matière de protection du poisson, et de réduire les délais d'exécution des décisions réglementaires pour les projets d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy.

Il existe une grande variété de facteurs qui doivent être pris en compte lors de l'approbation des projets d'énergie marémotrice. Cette initiative permettra de s'assurer que les décisions sont appuyées par des renseignements scientifiques, afin que les projets soient conformes aux lois et aux règlements pertinents requis. Le groupe de travail rédigera un rapport provisoire en septembre comprenant les mesures à court terme recommandées pour une mise en œuvre immédiate et un rapport définitif d'ici la fin de l'année, contenant des recommandations sur le processus d'avancement des projets d'énergie marémotrice.

« L'énergie marine renouvelable a le potentiel en tant que source d'énergie propre, fiable, et abordable, pouvant fournir des avantages environnementaux et économiques, en particulier pour les communautés côtières. Nous travaillerons avec la Province et l'industrie pour trouver des occasions de développer l'énergie marémotrice dans la baie de Fundy, tout en protégeant les écosystèmes marins sensibles. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Pour lutter contre les changements climatiques, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Cela inclut en grande partie l'exploitation du potentiel que représente l'énergie marémotrice renouvelable. Dans le cadre de ce groupe de travail, le Canada travaille avec ses partenaires provinciaux, les peuples autochtones, les représentants de l'industrie, et d'autres intervenants, pour faire progresser l'énergie marémotrice, en vue de favoriser la création d'emplois, la capacité financière, la croissance économique durable, et la réduction des émissions, tout en assurant la protection de précieux habitats marins et de la biodiversité. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de Ressources naturelles Canada

« La Nouvelle-Écosse a les marées les plus hautes au monde, et nous avons fait de grands progrès pour exploiter cette énergie pour produire de l'énergie propre. Nous devons à nos enfants et à nos petits-enfants de faire le meilleur usage possible de ces ressources naturelles si uniques à notre province. La Nouvelle-Écosse demeure ouverte aux activités marémotrices et envisagerait tout projet viable à l'avenir. »

L'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables

Renseignements: Matthew Dillon, Directeur des communications, Bureau de la ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Bureau du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected] ; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6100, [email protected]