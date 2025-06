NICE, France, le 13 juin 2025 /CNW/ - Les océans du Canada sont de plus en plus touchés par les changements climatiques, y compris le déclin des espèces, la perte de biodiversité, la dégradation des écosystèmes, les dommages causés par les espèces aquatiques envahissantes, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ainsi que les effets des déchets et d'autres polluants. Pour répondre à ces défis, le Canada collabore à l'échelle internationale avec les nations maritimes du monde entier, en vue de mieux protéger nos océans pour les générations actuelles et futures.

Du 9 au 13 juin, Pêches et Océans Canada a dirigé la délégation canadienne à la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2025 (UNOC3), qui s'est tenue à Nice, en France. Au cours de la Conférence, le Canada a dirigé une série d'événements, notamment les suivants :

Un groupe d'action pour les océans coprésidé avec les Palaos a dirigé des discussions réfléchies sur la promotion de la gouvernance durable des océans, la conservation et l'utilisation responsable des ressources marines pour les océans du monde que nous partageons.

Un événement de l'Alliance d'action contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN-AA) visant à renforcer l'importance de la transparence tout en améliorant les efforts de gouvernance, d'application de la loi et de collaboration avec des partenaires internationaux pour lutter contre la pêche INN. En tant que président actuel de l'Alliance d'action contre l'INN, le Canada reconnaît les obstacles liés à la pêche INN et ses effets dévastateurs sur les stocks de poissons, les écosystèmes et les économies du monde entier.

Conjointement avec le Panama , le Canada a dirigé le lancement de la Coalition de haute ambition pour des océans tranquilles, qui a été approuvée par 35 autres États. Cette coalition marque un engagement mondial important visant à réduire le bruit dans les océans, une grande menace pour la santé des écosystèmes et la biodiversité marine partout dans le monde.

Le Canada a également signé un protocole d'entente avec le Royaume-Uni afin de renforcer notre longue tradition de coopération sur l'utilisation durable des ressources marines, la protection et la préservation des océans, ainsi que les sciences océaniques.

En poursuivant la collaboration avec des partenaires internationaux pour mieux comprendre les changements environnementaux que nous observons dans les océans mondiaux, et créer davantage de possibilités économiques pour les collectivités côtières et intérieures, le Canada peut contribuer à une économie bleue plus durable et plus prospère pour tous.

« La bonne santé des océans est essentielle pour soutenir les moyens de subsistance de quiconque vit à proximité de l'océan et en dépend. Je me réjouis à l'idée de poursuivre notre travail avec nos partenaires internationaux pour protéger nos océans, la biodiversité qu'ils abritent, et les possibilités économiques qu'ils offrent aux collectivités côtières du Canada et du monde entier. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« En tant que nation bordée par trois océans, le Canada a la responsabilité de protéger nos écosystèmes marins pour les générations futures. Grâce à des politiques intelligentes, à des technologies novatrices et à une étroite collaboration avec les collectivités côtières et autochtones, nous continuons de prendre des mesures pour protéger nos eaux. La protection de l'océan n'est pas seulement une priorité environnementale, elle est essentielle à notre économie, à notre mode de vie et à notre avenir commun. »

L'honorable Chrystia Freeland

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le Canada possède le plus long littoral au monde. Protéger l'océan est crucial, et c'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à protéger plus que jamais nos terres, ainsi que nos zones marines et côtières -- notamment par la création de nouvelles aires marines nationales de conservation. Celles-ci nous permettent de protéger l'océan tout en offrant aux Canadiens et aux visiteurs du monde entier l'occasion de s'en rapprocher, d'en apprendre davantage et d'y vivre des expériences inoubliables. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Plus que jamais auparavant, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger une plus grande partie de notre biodiversité marine en créant de nouvelles aires marines protégées et d'autres initiatives de conservation. Le Canada appuie également l'objectif 3 du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à protéger 30 % des océans d'ici 2030. À ce jour, le Canada a conservé 15,54 % de ses océans, totalisant 893 804 kilomètres carrés. Le Canada s'est également engagé à soutenir un programme d'action hautement ambitieux pour les océans, en travaillant à une économie océanique durable fondée sur une protection efficace, une production durable et une prospérité équitable de nos océans.

appuie également l'objectif 3 du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, qui vise à protéger 30 % des océans d'ici 2030. À ce jour, le Canada a conservé 15,54 % de ses océans, totalisant 893 804 kilomètres carrés. s'est également engagé à soutenir un programme d'action hautement ambitieux pour les océans, en travaillant à une économie océanique durable fondée sur une protection efficace, une production durable et une prospérité équitable de nos océans. En juin 2022, le Canada, aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, a lancé l'Alliance d'action contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (IUU-AA) lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans. Ce réseau international partage les leçons apprises et les pratiques exemplaires qui appuient la lutte contre la pêche INN. Le Canada est l'actuel président de l'Alliance.

est l'actuel président de l'Alliance. On estime que la pêche INN représente environ 30 p. 100 de toutes les activités de pêche dans le monde, ce qui représente jusqu'à 26 millions de tonnes de poisson pêché annuellement et qui coûte plus de 23 milliards de dollars par année à l'économie mondiale.

Cette semaine, Pêches et Océans Canada (MPO) a lancé sa troisième patrouille annuelle en haute mer pour dissuader la pêche INN dans le Pacifique Nord , près de la chaîne des îles Aléoutiennes. La mission, connue sous le nom d'opération North Pacific Guard, est dirigée par des agents des pêches du MPO avec l'appui de la Garde côtière canadienne et de la Gendarmerie royale du Canada afin de protéger les stocks de poissons dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique et de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

