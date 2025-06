OTTAWA, ON, le 9 juin 2025 /CNW/ - À l'échelle mondiale, la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) contribue largement au déclin des stocks de poissons et à détruire les habitats marins. La pêche INN compromet également les moyens de subsistance des pêcheurs légitimes et a des répercussions sur la sécurité alimentaire des communautés côtières vulnérables, touchant ainsi des millions de personnes.

Aujourd'hui, Pêches et Océans Canada (MPO) a lancé sa troisième patrouille annuelle en haute mer afin de prévenir les activités de pêche INN en haute mer dans l'océan Pacifique Nord, notamment près des îles Aléoutiennes, en mettant l'accent sur les voies migratoires d'espèces clés comme le saumon du Pacifique.

La mission, connue sous le nom d'Opération North Pacific Guard (Op. NPG), est dirigée par des agents des pêches du MPO, et appuyée par la Garde côtière canadienne et la Gendarmerie royale du Canada pour protéger les stocks de poissons dans le cadre de l'Initiative de la Stratégie relative au saumon du Pacifique du Canada et de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. En tant que nation du Pacifique, le Canada s'est engagé à approfondir son engagement et son rôle dans la région indopacifique en tant que partenaire actif et fiable.

Les agents des pêches et le personnel de soutien patrouilleront plus de 15 000 km à bord du navire de la Garde côtière canadienne, le NGCC Sir Wilfrid Laurier, un navire polyvalent à grand rayon d'action, qui est également un brise-glace léger et qui est capable de produire des biocarburants. L'équipage expert effectuera des arraisonnements en haute mer et des opérations d'inspection en vertu du droit international afin d'assurer le respect de la réglementation et de détecter toute activité de pêche INN.

Au cours de cette mission, le NGCC Sir Wilfrid Laurier du Canada fera une visite portuaire spéciale pendant l'Expo 2025 à Osaka, au Japon, où les membres du public pourront visiter le navire, et en apprendre davantage sur le rôle du Canada dans la lutte contre la pêche INN.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi par voie maritime, le Canada effectue cet été une surveillance aérienne quotidienne à partir d'Hokkaido, au Japon. Les patrouilles aériennes effectuées par les agents des pêches du MPO surveilleront les bateaux de pêche, et aideront les pays partenaires à assurer le respect du droit international. Le programme de surveillance aérienne du Canada a déjà permis de cerner d'importantes préoccupations en matière de conservation liées à la pratique visant à amputer les requins de leurs ailerons, et à la chasse illégale de mammifères marins, y compris le harponnage des dauphins, et les épisodes de pollution qui menacent le milieu marin. La surveillance continue de ces activités permettra au Canada de tenir les navires non conformes responsables.

En tant que nation du Pacifique, le Canada reconnaît que la région indopacifique jouera un rôle clé et fondamental dans l'avenir du Canada. Chaque enjeu qui compte pour les Canadiens - la sécurité nationale, la prospérité économique, le respect du droit international et des droits de la personne, les valeurs démocratiques, la santé publique, la protection de notre environnement - sera façonné par les relations que le Canada, avec ses partenaires, entretient avec les pays de l'ensemble de la région indopacifique.

Citations

« Il est crucial que le Canada fasse sa part pour promouvoir la primauté du droit en haute mer. En contribuant ainsi à soutenir les lois internationales, nous maintenons les investissements importants de notre pays et notre leadership en vue de protéger les espèces et les écosystèmes marins au pays et à l'étranger. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« Le Canada travaille en étroite collaboration avec des partenaires clés de la région indo-pacifique pour y faire respecter la primauté du droit dans le contexte de l'opération North Pacific Guard et pour faire avancer les priorités de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. La participation de représentantes et représentants japonais, sud-coréens et américains à ces patrouilles est un exemple concret du renforcement de la coopération régionale pour relever des défis communs, notamment faire face à la diminution des stocks de poissons, aux menaces pesant sur la biodiversité et à la pollution. »



Ian G. McKay, ambassadeur du Canada au Japon et envoyé spécial pour l'Indo-Pacifique

Faits en bref

Depuis 2019, les agents des pêches canadiens participent à l'opération annuelle NPG, une opération internationale annuelle d'application de la loi en haute mer du Pacifique Nord .

. Cette année, le MPO a accueilli à son bord des agents de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis, de la Fisheries Agency du Japon, et de la Garde côtière de la République de Corée.

des États-Unis, de la du Japon, et de la Garde côtière de la République de Corée. Les agents des pêches effectuent des patrouilles, en vertu du droit international, pour faire respecter l'interdiction des Nations Unies visant les filets dérivants en haute mer, et pour assurer le respect des réglementations des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) qui luttent contre la pêche INN.

L'opération de cette année comprend la participation d'un total de 10 agents des pêches du MPO, dont 4 agents des pêches participant à des opérations de surveillance aérienne au Japon.

En plus de la surveillance et de l'application de la loi, les agents des pêches recueilleront également des données environnementales, et des échantillons d'eau pour aider le Canada à comprendre l'environnement en haute mer, y compris l'aire de migration des espèces d'intérêt, comme le saumon du Pacifique, et les concentrations de microplastiques dans l'eau.

Produits connexes :

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected] Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]