KANANASKIS, AB, le 16 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, António Costa, au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre a mis en lumière la relation étroite et grandissante entre le Canada et l'Union européenne. Les dirigeants et leurs représentants officiels se sont engagés à élargir la relation de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, à défendre les échanges commerciaux fondés sur des règles et à resserrer la coopération autour des défis communs en matière de défense et de sécurité.

Le premier ministre Carney, la présidente von der Leyen et le président Costa ont discuté des minéraux critiques et souligné l'importance d'une paix juste et durable en Ukraine.

Les dirigeants se rencontreront de nouveau au Sommet Canada-Union européenne qui aura lieu prochainement.

