OTTAWA, ON, le 16 juin 2025 /CNW/ - Il est essentiel d'équilibrer la croissance économique et les pêches durables pour protéger nos ressources marines et assurer un avenir solide à l'industrie de la pêche et aux collectivités côtières. Aujourd'hui, la ministre des Pêches, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé les détails de la pêche commerciale au sébaste de l'unité 1 pour 2025-2026. Cette pêche a fait l'objet d'un moratoire de 1995 à 2024, lorsque le gouvernement du Canada l'a rouverte à la suite du rétablissement important de la population du stock.

À la suite de consultations avec le Comité consultatif du sébaste (CCS) et d'une évaluation des renseignements scientifiques les plus récents, le total autorisé des captures (TAC) pour le sébaste de l'unité 1 en 2025-2026 sera de 60 000 tonnes. Ces allocations ont tenu compte des points de vue transmis par les intervenants de l'industrie, les communautés et les organisations autochtones, les partenaires provinciaux et d'autres intervenants, ainsi que des facteurs socioéconomiques, et offrent des possibilités de pêche, tout en respectant la conservation.

L'information recueillie au cours des deux premières années de cette pêche appuiera le développement à long terme d'une pêche durable du sébaste, et le gouvernement continuera d'ajuster les mesures de gestion de la pêche au besoin et en consultation avec les intervenants. Le MPO s'est engagé à créer des possibilités économiques pour les Canadiens sans compromettre la protection des côtes, des voies navigables et des pêches du Canada pour les générations futures.

Citation

« Les pêches commerciales jouent un rôle essentiel pour assurer le mode de vie de nombreux Canadiens, et la pêche fait partie intégrante du tissu social du Canada atlantique. Dans le cadre des plans du gouvernement visant à maintenir la vigueur de l'économie canadienne, nous continuerons de travailler avec les intervenants pour accroître la prospérité de la pêche au sébaste, tout en respectant et en appliquant les objectifs de conservation. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

Faits en bref

La pêche commerciale ouvrira le 24 juin 2025. Les dates d'ouverture peuvent varier à la suite de consultations avec les flottes individuelles.

Sur les 60 000 tonnes du TAC, 50 000 tonnes seront partagées selon l'approche annoncée le 26 janvier 2024, qui comprend 14,8 % pour les pêcheurs côtiers, 5,7 % pour les pêcheurs semi-hauturiers et 58,7 % pour les pêcheurs hauturiers.

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la réconciliation, 10 % du TAC sera alloué aux communautés autochtones et 10 % aux pêcheurs de crevettes de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent qui sont touchés négativement par le déclin de la pêche à la crevette.

à l'égard de la réconciliation, 10 % du TAC sera alloué aux communautés autochtones et 10 % aux pêcheurs de crevettes de l'estuaire et du golfe du qui sont touchés négativement par le déclin de la pêche à la crevette. Une quantité supplémentaire de 7 000 tonnes pourrait être mise à la disposition des pêcheurs qui ont pêché au moins 75 % de leurs quotas. 3 000 tonnes supplémentaires serviront à soutenir des projets de pêche expérimentale afin de recueillir des données pour appuyer les décisions de gestion des pêches. En réponse aux préoccupations des intervenants et aux faibles taux de capture au cours de la saison 2024-25, le MPO a ajusté certaines mesures de gestion de la pêche pour la saison 2025-2026 : La pêche sera autorisée dans les divisions 4RST de l'OPANO pour toute la durée de la saison de pêche, soit du 24 juin au 31 mars, et dans les subdivisions 3Pn et 4Vn de l'OPANO du 1er janvier au 31 mars. La pêche au chalut à panneaux de tous types, y compris le chalut de fond, sera autorisée pendant la saison de pêche 2025-26. La pêche sera autorisée à des profondeurs moins profondes en été que lors de la saison 2024-2025. Les limites de prises accessoires seront maintenues et surveillées de près afin de protéger les autres stocks de poissons de fond contre la pêche non désirée, et d'assurer le respect des pratiques de pêche durable et des objectifs de conservation. Les exigences relatives aux observateurs en mer seront réduites par rapport à la saison dernière, en mettant l'accent sur la période à risque le plus élevé pour les prises accessoires, avec une couverture de 100 % requise du 1er janvier au 31 mars.

L'Atlantique et le golfe du Saint-Laurent comptent deux espèces principales de sébastes : Sebastes mentella et Sebastes fasciatus. Le S. mentella vit dans des eaux plus profondes, tandis que le S. fasciatus se trouve dans des zones moins profondes.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

sur X, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Andrew Richardson, Directeur intérimaire des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]