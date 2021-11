Les organisations sont invitées à présenter une demande de financement en suivant une procédure simplifiée

GATINEAU, QC, le 24 nov. 2021 /CNW/ - À mesure que le Canada se remet de la pandémie de COVID-19, nous devons continuer à soutenir les organisations de services communautaires qui aident les aînés à rester actifs et engagés.

Mardi, la ministre fédérale des Aînés, Kamal Khera, a lancé l'appel de propositions de 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour des projets communautaires.

Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide à l'immobilisation.

Les organisations sont maintenant invitées à suivre un processus de demande simplifié pour soumettre des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité. Les organisations qui offrent des services aux aînés auront également un meilleur accès au soutien ministériel pour la préparation de leur demande et la gestion de leur entente.

Cette année, les prioriotés nationales du programme ont été mises à jour pour reflèter les problèmes auxquels les aînés sont confrontés pendant la relance post-pandémique :

soutenir un vieillissement en bonne santé; prévenir la maltraitance des aînés et la fraude; célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion; aider les aînés à vieillir chez eux.

L'appel de propositions de 2021-2022 pour des projets communautaires du PNHA est ouvert jusqu'au 21 décembre 2021. Pour savoir comment présenter une demande, consultez https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/nouveaux-horizons-aines.html.

Citation

« En tant qu'infirmière autorisée, j'ai pu voir de mes propres yeux à quel point la pandémie a été difficile pour les aînés. Ceux-ci ont été affectés autant par l'isolement social que par la réduction des services offerts en personne. C'est pourquoi le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est si important, car il donne aux organisations communautaires les ressources dont elles ont besoin pour transformer leur compassion en soutien concret aux aînés. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

Les faits en bref

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 30 500 projets nationaux dans des centaines de collectivités, grâce à un investissement total du gouvernement du Canada de plus de 660 millions de dollars.

de plus de 660 millions de dollars. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

L'an dernier, l'augmentation du financement et les améliorations apportées au programme ont engendré un nombre record de demandes, avec plus de 5000 demandes reçues.

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Guide du demandeur : projets communautaires (jusqu'à 25 000 $)

Programmes et services pour les aînés

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Faire participer les aînés, renforcer les collectivités

Document d'information



Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions. Le financement offert soutient des projets qui :

renforcent les capacités des aînés au sein de leur collectivité;

contribuent à améliorer la santé et le bien-être des aînés.

Les aînés mènent et inspirent des projets qui font une différence dans la vie des autres et au sein des collectivités.

Les objectifs du PNHA consistent à :

promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations;

inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d'autres personnes;

accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière;

appuyer la participation et l'inclusion sociale des aînés;

fournir une aide à l'immobilisation pour des projets et des programmes communautaires, nouveaux ou existants, destinés aux aînés.

Le PNHA permet aux aînés d'avoir accès à d'importants programmes récréatifs et sociaux et à des initiatives qui reflètent les réalités actuelles des aînés et des organisations qui leur offrent des services. Le programme continue de favoriser l'autonomie et le soutien des aînés en adaptant l'accès aux programmes ainsi que leurs conditions et leur prestation afin de répondre aux besoins des aînés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 30 500 projets, dont certains en lien avec la COVID-19, dans des centaines de collectivités de partout au Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada s'élève à plus de 600 millions de dollars. L'aide du PNHA permet de financer des projets pancanadiens et communautaires.

Projets communautaires

Le financement de projets communautaires soutient les activités grâce auxquelles les aînés s'engagent, tissent des liens et participent activement dans leur collectivité. Les organisations peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ de subvention.

Dans le cadre de l'appel de propositions pour projets communautaires du PNHA de 2021-2022, les organisations ont pu demander un financement qui soutient les priorités nationales actuelles du programme.

Priorité 1 : Favoriser un vieillissement en santé

Cela comprend :

lutter contre l'isolement social, ce qui implique de favoriser la littératie numérique des aînés;

lutter contre l'âgisme;

prendre en charge la santé mentale et la démence;

élaborer et mettre en œuvre des programmes virtuels ayant comme objectifs les points mentionnés ci-dessus.

Priorité 2 : Prévenir la maltraitance des aînés

Cela comprend :

aider les aînés à accéder aux prestations offertes par le gouvernement et à remplir leur déclaration de revenus;

soutenir l'autonomisation financière des aînés;

mettre en place des mesures visant à réduire les crimes et les préjudices envers les aînés.

Priorité 3 : Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion

Cela comprend :

promouvoir le mentorat intergénérationnel et l'engagement;

servir les membres des groupes vulnérables suivants : les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres de groupes racialisés et les nouveaux arrivants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les aînés à faible revenu et les anciens combattants.

Priorité 4 : Aider les aînés à vieillir chez eux

Cela comprend :

fournir un soutien concret aux aînés pour les aider à demeurer chez eux plus longtemps.

Pour en savoir plus, consultez À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Subventions communautaires.

Projets pancanadiens

Les projets pancanadiens permettent de mettre à l'essai des pratiques exemplaires, de les diffuser d'un bout à l'autre du pays, et de reproduire les interventions qui se sont avérées efficaces pour résoudre les problèmes touchant les aînés. Les partenaires de projet travaillent ensemble pour obtenir des résultats mesurables afin d'accroître l'inclusion sociale des aînés. Les objectifs des projets à répercussions collectives financés par le volet pancanadien du PNHA sont les suivants :

édifier la capacité collective des organisations;

faire valoir l'accès amélioré à l'information, aux programmes et aux services pour les aînés;

soutenir la recherche active pour améliorer le niveau d'inclusion sociale;

mettre au point des approches novatrices pour mobiliser les bénévoles âgés;

lutter contre les obstacles systémiques contribuant à l'exclusion sociale des aînés.

Pour en savoir plus, consultez Financement : Projets pancanadiens dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

