GATINEAU, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Pour aider la population canadienne, y compris les personnes en situation de handicap, à participer pleinement à la société et à l'économie, et à y contribuer de manière significative, il est essentiel de créer des espaces, des services et des milieux de travail plus inclusifs et accessibles. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fermement déterminé à soutenir les organismes qui améliorent l'accessibilité et l'inclusion dans leur collectivité, et qui contribuent à créer un pays sans obstacles pour tout le monde.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité de 2024, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Pour ce nouvel appel de propositions, 14,7 millions de dollars ont été alloués afin de financer environ 150 petits projets de construction dans l'ensemble du pays. Un maximum de 125 000 $ est versé pour chaque projet, et la priorité sera accordée aux projets d'accessibilité dirigés par des organisations autochtones et aux projets menés par des organismes qui offrent des services d'aide aux personnes en situation de handicap vivant dans la pauvreté (p. ex. refuges, banques alimentaires, vêtements de seconde main).

La ministre Khera a également annoncé plus de 18.7 millions de dollars en financement pour 264 projets soumis en réponse à l'appel de propositions de 2022 pour la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, afin d'entraîner des changements positifs dans les collectivités partout au pays. Ce financement s'ajoute aux 70,8 millions de dollars annoncés en mai 2023 pour 902 projets d'accessibilité qui contribuent à accroître la participation des personnes en situation de handicap à la société et au marché du travail. Ainsi, l'investissement total du gouvernement dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 s'élève à plus de 89 millions de dollars.

Le Fonds pour l'accessibilité appuie le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement, qui a pour but de réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap, de les aider à trouver de bons emplois, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux, et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion.

Les organismes ont jusqu'à 15 h (HAE) le 23 juillet 2024 pour soumettre une proposition sur la page Fonds pour l'accessibilité - Projets de petite envergure.

Citation

« La Semaine nationale de l'accessibilité est le moment tout indiqué pour souligner le rôle important des organismes dans la création de collectivités et de milieux de travail véritablement accessibles partout au pays. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, notre gouvernement est fier de soutenir ces champions de la communauté qui, projet par projet, créent un Canada inclusif, où l'accès sans obstacles et l'inclusion des personnes en situation de handicap sont la norme. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Faits en bref

Dans le cadre de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27 % des Canadiens et Canadiennes de 15 et plus, soit près de 8 millions de personnes, ont déclaré avoir au moins une incapacité.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui finance des projets d'infrastructure dans l'ensemble du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. La composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité vise à financer des petits projets de construction qui aident les personnes en situation de handicap à accéder aux programmes, aux services et aux occasions d'emploi. Depuis son lancement en 2007, le Fonds pour l'accessibilité a financé plus de 7 600 projets.

en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. La composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité vise à financer des petits projets de construction qui aident les personnes en situation de handicap à accéder aux programmes, aux services et aux occasions d'emploi. Depuis son lancement en 2007, le Fonds pour l'accessibilité a financé plus de 7 600 projets. Les organismes pourront assister à des séances d'information en ligne durant la période de présentation des propositions de projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité. Ces séances en anglais et en français auront lieu en juin et en juillet. Pour connaître les dates et heures des séances et les modalités d'inscription, rendez-vous sur la page Fonds pour l'accessibilité - Projets de petite envergure.

Dans le budget de 2024, le gouvernement propose d'importantes mesures pour soutenir les personnes en situation de handicap, entre autres des investissements afin de mettre en place une nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées, d'élargir la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, de garantir l'accès aux médicaments et aux appareils médicaux essentiels, de créer un nouveau fonds pour la santé mentale des jeunes, et d'améliorer le recrutement et les processus d'évaluation pour les personnes en situation de handicap grâce au Programme fédéral de stages pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap.

La Semaine nationale de l'accessibilité de 2024 se déroule du 26 mai au 1er juin. Elle vise à célébrer à l'échelle nationale les nombreuses réalisations sociales, économiques et culturelles des personnes en situation de handicap. Le thème de 2024 est « Avançons ensemble vers l'accessibilité et l'inclusion pour tous ».

Produits connexes

Document d'information - Projets supplémentaires financés dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 du Fonds pour l'accessibilité pour des projets de petite envergure

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité - Projets de petite envergure

Le gouvernement du Canada investit dans plus de 900 projets afin d'accroître l'accessibilité et l'inclusion des communautés au pays

Document d'information

Projets supplémentaires financés dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 du Fonds pour l'accessibilité pour des projets de petite envergure :

Alberta

Abundant Life Church of Grande Prairie - Grande Prairie (montant du financement : 8 633 $)

Berean Church of God International - Edmonton (montant du financement : 46 002 $)

Central Alberta Immigrant Women's Association (CAIWA) - Red Deer (montant du financement : 100 000 $)

CentrePoint Church - Camrose (montant du financement : 99 987 $)

Credit Union Co-op Aquatic Centre - Rocky Mountain House (montant du financement : 20 792 $)

Emerald Community and Recreation Society - Calgary (montant du financement : 100 000 $)

Friends of the Millet Youth Society - Millet (montant du financement : 100,000 $)

Greater Athabasca Community Foundation - Boyle (montant du financement : 100 000 $)

Hyde Park Condominium Corporation - Edmonton (montant du financement : 99 984 $)

Irish Cultural Society of Calgary - Calgary (montant du financement : 100 000 $)

Italiano Please! - Calgary (montant du financement : 32 489 $)

Jewish Family Services - Edmonton (montant du financement : 91 020 $)

Lacombe Performing Art Centre (LPAC) - Lacombe (montant du financement : 61 559 $)

Mile Zero Dance (MZD) - Edmonton (montant du financement : 53 396 $)

Pusha - Edmonton (montant du financement : 100 000 $)

Sage Seniors Association - Edmonton (montant du financement : 30 611 $)

Shepherd's Care Foundation - Edmonton (montant du financement : 50 387 $)

The MAD House Onoway Daycare & OSC - Onoway (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Bow Island - Bow Island (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Claresholm - Claresholm (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Coaldale - Coaldale (montant du financement : 100 000 $)

Ville d'Okotoks - Okotoks (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Three Hills - Three Hills (montant du financement : 1 932 $)

Union Station Church - Rocky View County (montant du financement : 18 382 $)

Universal Rehabilitation Service Agency - Calgary (montant du financement : 31 267 $)

Urban Society for Aboriginal Youth (USAY) - Calgary (montant du financement : 100 000 $)

Willow Ridge Community Association of Calgary - Calgary (montant du financement : 31 266 $)

Colombie-Britannique

Alderwood House School Southlands - Richmond (montant du financement : 100 000 $)

Arts Umbrella - Vancouver (montant du financement : 100 000 $)

Broadway Lodge - Vancouver (montant du financement : 5 606 $)

Ville de Kelowna - Kelowna (montant du financement : 40 993 $)

Ville de Prince Rupert - Prince Rupert (montant du financement : 100 000 $)

Community Impact Real Estate Society - Vancouver (montant du financement : 26 982 $)

Connecting Dots Foundation - Langley (montant du financement : 100 000 $)

Destination Osoyoos - Osoyoos (montant du financement : 3 616 $)

District de Clearwater - Clearwater (montant du financement : 98 525 $)

Elk Valley Family Society - Fernie (montant du financement : 100,000 $)

Harrison Tourism Society - Harrison Hot Springs (montant du financement : 100 000 $)

Kara-Kata Afrobeat Society of Canada - Mission (montant du financement : 82 712 $)

Lancaster Mobility - Surrey (montant du financement : 9 002 $)

Langley Meals on Wheels - Aldergrove (montant du financement : 100 000 $)

Lookout Housing and Health Society - New Westminster (montant du financement : 69 566 $)

Mayne Island Community Centre Society - Mayne Island (montant du financement : 9 738 $)

Network Hearing Health Ltd. - Port Coquitlam (montant du financement : 19 470 $)

PALS Autism Society - New Westminster (montant du financement : 92 653 $)

Pender Islands Health Care Society - Pender Island (montant du financement : 100 000 $)

Première Nation de Prophet River - Prophet River (montant du financement : 100 000 $)

Purcell International Preschool - Kimberley (montant du financement : 89 042 $)

Science of Spiritually Meditation & Ecology Centre - Richmond (montant du financement : 39 221 $)

Sooke Family Resource Society - Sooke (montant du financement : 22 873 $)

Stewart Public Library Association - Stewart (montant du financement : 98 707 $)

Sunshine Coast Community Services Society - Sechelt (montant du financement : 100 000 $)

The John Howard Society of Victoria - Victoria (montant du financement : 100 000 $)

Treehouse Therapy - Cumberland (montant du financement : 84 613 $)

Première Nation de Witset - Smithers (montant du financement : 99 430 $)

Manitoba

African Canadian Foundation for Culture and Economic Development Inc. - Winnipeg (montant du financement : 100 000 $)

Carman Dufferin Recreation (CDR) - Carman (montant du financement : 60 076 $)

Community Futures Westman Inc. - Brandon (montant du financement : 51 006 $)

Living Water Apostolic Fellowship Inc. - The Pas (montant du financement : 22 410 $)

Morris Community Pool - Morris (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Bifrost-Riverton - Arborg (montant du financement : 38 578 $)

Municipalité de Souris-Glenwood - Souris (montant du financement : 9 645 $)

Comité du parc aquatique Notre Dame - Notre-Dame-de-Lourdes (montant du financement : 100 000 $)

Pierson Rec-Rejuv Inc. - Pierson (montant du financement : 74 177 $)

Portage Regional Recreation Authority Inc. (PRRA) - Portage la Prairie (montant du financement : 48 633 $)

The Redeemed Christian Church of God (RCCG) Solution Sanctuary Inc. - Winnipeg (montant du financement : 100 000 $)

Sara Riel - Winnipeg (montant du financement : 17 472 $)

St. Andrews Community Club (STACC) - St. Andrews (montant du financement : 44 589 $)

The First UU Church of Winnipeg - Winnipeg (montant du financement : 79 599 $)

Visions of Independence - Winnipeg (montant du financement : 93 382 $)

Nouveau-Brunswick

Centre aquatique Jeux du Canada - Saint John (montant du financement : 81 602 $)

Les Œuvres de l'Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc. - Saint-Basile (montant du financement : 100 000 $)

Bibliothèque publique de Saint John - Saint John (montant du financement : 74 633 $)

Terre-Neuve-et-Labrador

Echo Pond Environmental Education Centre - St. John's (montant du financement : 61 873 $)

Evangel Pentecostal Church - Gander (montant du financement : 8 991 $)

Ville de Gillams - Gillams (montant du financement : 78 141 $)

Territoires du Nord-Ouest

Ville de Norman Wells - Norman Wells (montant du financement : 50 000 $)

Nouvelle-Écosse

Breton Ability Centre - Sydney (montant du financement : 68 152 $)

Cape Breton Exhibition - North Sydney (montant du financement : 75 136 $)

Université du Cap-Breton - Sydney (montant du financement : 100 000 $)

Chafe's Flooring & Furniture - Port Hawkesbury (montant du financement : 59 475 $)

Community Support Society of River John - River John (montant du financement : 83 292 $)

Ivor MacDonald Memorial Rink - Thorburn (montant du financement : 46 828 $)

Lockeport Recreation Department - Lockeport (montant du financement : 42 581 $)

Mill Road Social Enterprises - Iverness (montant du financement : 53 357 $)

Neptune Theatre Foundation - Halifax (montant du financement : 12 361 $)

Northumberland Fisheries Museum - Pictou (montant du financement : 27 821 $)

Nova Scotia Community College Foundation - Halifax (montant du financement : 100 000 $)

Nova Scotia Sport Hall of Fame - Halifax (montant du financement : 100 000 $)

Plymouth Community Centre - Annapolis Royal (montant du financement : 25 760 $)

Riverside Community Hall ou Portapique Community Hall - Upper Economy (montant du financement : 100 000 $)

Légion royale canadienne, filiale 74 Dr. C.B. Lumsden - Wolfville (montant du financement : 100 000 $)

Légion royale canadienne, filiale 79 - New Ross (montant du financement : 25 773 $)

S.S. Atlantic Heritage Park Society - Terence Bay (montant du financement : 29 998 $)

Savoy Theatre - Glace Bay (montant du financement : 84 960 $)

The Washbrook Greenway Coalition - Sydney (montant du financement : 53 764 $)

Ville d'Annapolis Royal - Annapolis Royal (montant du financement : 81 656 $)

Veith House - Halifax (montant du financement : 14 253 $)

Village de Chester - Chester (montant du financement : 100 000 $)

Village de Pugwash - Pugwash (montant du financement : 100 000 $)

Nunavut

Pinnguaq Association - Iqaluit (montant du financement : 100 000 $)

Ontario

10 Carden Shared Space (10C) - Guelph (montant du financement : 100 000 $)

105 Gibson Centre - Markham (montant du financement : 100 000 $)

African, Caribbean, Black Wellness Resource Centre Corporation - Ottawa (montant du financement : 76 707 $)

Blue Mountain Community Church - Thornbury (montant du financement : 23 133 $)

Bowmanville Older Adult Association - Bowmanville (montant du financement : 3 322 $)

Canadian Association of the Deaf / Association des Sourds du Canada - Ottawa (montant du financement : 85 885 $)

Caribbean Centre - Windsor (montant du financement : 83 663 $)

Centre[3] for Print and Media Arts - Hamilton (montant du financement : 100 000 $)

Chabad on the Avenue - Toronto (montant du financement : 87 433 $)

Christie Ossington Neighbourhood Centre - Toronto (montant du financement : 33 472 $)

Circle of Care Sinai Health - Toronto (montant du financement : 61 226 $)

Ville de Belleville - Belleville (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Kenora - Kenora (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Mississauga - Mississauga (montant du financement : 66 728 $)

Ville de Niagara Falls - Niagara Falls (montant du financement : 63 372 $)

Ville de Pembroke - Pembroke (montant du financement : 26 682 $)

Roman Catholic Episcopal Corporation St. Ignatius the Martyr Parish - Ottawa (montant du financement : 56 257 $)

Ville de St. Thomas - St. Thomas (montant du financement : 100 000 $)

Congregation Beit Tikvah of Ottawa - Nepean (montant du financement : 42 879 $)

Corktown Co-operative Homes Inc. - Hamilton (montant du financement : 100 000 $)

Corporation of the Town of Coburg - Coburg (montant du financement : 100 000 $)

Corporation of the Town of Huntsville - Huntsville (montant du financement : 17,966 $)

Corporation of the Township of Howick - Gorrie (montant du financement : 79 124 $)

Corporation of the Township of Madawaska Valley - Barry's Bay (montant du financement : 100 000 $)

Croatian Society Schumacher - Schumacher (montant du financement : 100 000 $)

Crossing Community Church - Acton (montant du financement : 100 000 $)

Dayspring Church of Windsor - Windsor (montant du financement : 82 765 $)

Église Luthérienne évangelique Divine Word - Nepean (montant du financement : 7,684 $)

Drayton Pharmacy - Drayton (montant du financement : 58 164 $)

Dunsford United Church - Dunsford (montant du financement : 23 269 $)

Eganville and District Seniors - Eganville (montant du financement : 100 000 $)

Elizabeth Fry Society of Northwestern Ontario - Thunder Bay (montant du financement : 76 586 $)

ESS Support Services - York (Toronto) (montant du financement : 33 358 $)

Family Services of Peel - Mississauga (montant du financement : 45 100 $)

First Portuguese Canadian Cultural Centre of Toronto - Toronto (montant du financement : 94 588 $)

Five Counties Children's Centre - Peterborough (montant du financement : 100 000 $)

Forest Hill United Church - Toronto (montant du financement : 100 000 $)

Fowlers Corners & District Lions Club - Omemee (montant du financement : 73 362 $)

Friends of Lubavitch London Ontario - London (montant du financement : 75 393 $)

Future Church - Brampton (montant du financement : 100 000 $)

Gateway Residential & Community Support Services of Niagara Inc. - Welland (montant du financement : 16 697 $)

Gentle Shepherd Community Church - Grey County - Flesherton (montant du financement : 12 259 $)

Goderich to Guelph Rail Trail Experience - Waterloo (montant du financement : 100 000 $)

Goodwill Industries, Ontario Great Lakes - London (montant du financement : 100 000 $)

Grace Place - Brampton (montant du financement : 11 803 $)

GRCA - Cambridge (montant du financement : 83 068 $)

Hamilton Christian Fellowship - Hamilton (montant du financement : 100 000 $)

Harmony in Action - Windsor (montant du financement : 27 482 $)

Humane Society London & Middlesex - London (montant du financement : 100 000 $)

IOOF Seniors Homes Inc. - Barrie (montant du financement : 51 784 $)

Kensington Patty Palace - Scarborough (montant du financement : 100 000 $)

Kingston Co-operative Homes, Inc. - Kingston (montant du financement : 100 000 $)

Lavender Polo Farm - East Gwillimbury (montant du financement : 100 000 $)

Living Water Counselling Centre - Richmond Hill (montant du financement : 100 000 $)

London Track 3 Ski School - London (montant du financement : 100 000 $)

Madaniyya Academy - Mississauga (montant du financement : 93 631 $)

Martin Luther Church - Toronto (montant du financement : 44 478 $)

Masjid Darul Iman - Markham (montant du financement : 92 691 $)

Maximilian Kolbe Foundation - Mississauga (montant du financement : 100 000 $)

MLP Residence - Picton (montant du financement : 49 829 $)

Mouvement d'implication francophone d'Orléans (MIFO) - Ottawa (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Bayham - Straffordville (montant du financement : 49 606 $)

Municipalité de Brockton - Walkerton (montant du financement : 80 900 $)

Municipalité de Clarington - Bowmanville (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Machin - Vermilion Bay (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de South Huron - Exeter (montant du financement : 29 611 $)

Église Unie Newcastle- Newcastle (montant du financement : 22 775 $)

Église Adventiste New Life Seventh-Day - Oshawa (montant du financement : 61,909 $)

Optimum Health Center - Sudbury (montant du financement : 100 000 $)

Association d'Ottawa-Carleton pour personnes ayant une déficience intellectuelle (AOCPDI) - Ottawa (montant du financement : 40 066 $)

Paris Port Dover Pipe Band - St. George (montant du financement : 13 516 $)

Pathways Employment Help Centre - London (montant du financement : 83 878 $)

Peel Career Assessment Services Inc. - Mississauga (montant du financement : 62 289 $)

Polka Dot Academy Montessori Daycare - Guelph (montant du financement : 100 000 $)

Quantum Sports and Learning Association - Toronto (montant du financement : 97 137 $)

R.P.L Properties (Bayfield) Limited - Bayfield (montant du financement : 26 622 $)

Rapha Christian Centre - Windsor (montant du financement : 100 000 $)

Reconnect Community Health Services - Toronto (montant du financement : 79 418 $)

ReForest London - London (montant du financement : 100 000 $)

Région de Waterloo (propriétaire-exploitant du Grand River Transit) - Kitchener (montant du financement : 100 000 $)

Ripley-Huron Veterinary Clinic - Port Elgin (montant du financement : 100 000 $)

Royal City Mission - Guelph (montant du financement : 49 456 $)

Ryde Centennial Free Methodist Church - Gravenhurst (montant du financement : 8 361 $)

SAAAC Autism Centre - Scarborough (montant du financement : 100 000 $)

San Lorenzo Latin American Community Centre - Toronto (montant du financement : 94 679 $)

Spectrum Gymnastics - Simcoe (montant du financement : 15 383 $)

SSCC354 - Barrie (montant du financement : 82 340 $)

St. Paul's Anglican Church - Port Dover (montant du financement : 94 128 $)

Sudbury United Pentecostal Church - Sudbury (montant du financement : 71 307 $)

The Corporation of the City of Windsor - Windsor (montant du financement : 100 000 $)

The Corporation of the Township of South Stormont - Long Sault (montant du financement : 68 000 $)

The Friends of Chippewa Park - Thunder Bay (montant du financement : 20 921 $)

Municipalité d'Arran-Elderslie - Chesley (montant du financement : 70 348 $)

Municipalité de Killarney - Killarney (montant du financement : 28 605 $)

The St. Leonard's Society of Hamilton - Hamilton (montant du financement : 18 939 $)

Tipi Moza (Iron Homes) - Kingston (montant du financement : 26 330 $)

Torah Day School of Ottawa - Ottawa (montant du financement : 56 488 $)

Toronto and Region Conservation Authority - Toronto (montant du financement : 64 136 $)

Ville d'Espanola - Espanola (montant du financement : 12 337 $)

Ville d'Essex - Essex (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Halton Hills - Halton Hills (montant du financement : 64 463 $)

Ville de NEMI - Little Current (montant du financement : 82 056 $)

Canton de Gauthier - Dobie (montant du financement : 100 000 $)

Canton de South Glengarry - Lancaster (montant du financement : 81 169 $)

Canton de Stone Mills - Centreville (montant du financement : 100 000 $)

Canton de Tay - Victoria Harbour (montant du financement : 32 692 $)

United College - Waterloo (montant du financement : 77 082 $)

Vaughan Kids Daycare - Vaughan (montant du financement : 73 976 $)

Villa Charities Inc. - Toronto (montant du financement : 58 174 $)

Vishva Shakti Durga Mandir Association - Ottawa (montant du financement : 54 921 $)

Vision of Hope Resource Centre - Brampton (montant du financement : 45 152 $)

Wellington Pentecostal Church - Wellington (montant du financement : 100 000 $)

Xolo Inc. - Toronto (montant du financement : 47 224 $)

Île-du-Prince-Édouard

Cape Bear Lighthouse & Marconi Station Incorporated - Cape Bear (montant du financement : 31 889 $)

Stepping Stone Child Care - Charlottetown (montant du financement : 91 506 $)

TCAP Co-operative Ltd. - Montague (montant du financement : 14 133 $)

Tremploy Inc. - Charlottetown (montant du financement : 97 713 $)

West Royalty Fitness Centre Ltd. - Charlottetown (montant du financement : 100 000 $)

Québec

Aux Bonheurs des Aînés Lanaudière - Crabtree (montant du financement : 100 000 $)

Café du Centre - Repentigny (montant du financement : 75 337 $)

Carrefour d'action bénévole du Haut-Saint-Maurice - La Tuque (montant du financement : 97 333 $)

Carrefour jeunesse-emploi MRC de Maskinongé - Louiseville (montant du financement : 100 000 $)

Centre d'action bénévole de la Missisquoi Nord - Mansonville (montant du financement : 42 420 $)

Centre des femmes de Longueuil - Longueuil (montant du financement : 100 000 $)

Club Jeunes de Cœur de Latulipe - Latulipe (montant du financement : 100 000 $)

Comité social Centre-Sud inc. - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Coopérative d'habitation Le retour à l'école - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Église Chrétienne de la Grâce - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Église Évangélique Haïtienne de l'Alliance chrétienne et missionnaire - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Fondation les Petits Rois - Montréal (montant du financement : 79 762 $)

Cercle de l'amitié de Québec - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Jevi Centre de Prévention du Suicide-Estrie - Sherbrooke (montant du financement : 100,000 $)

Société de Saint-Vincent de Paul - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Centre des arts visuels / Visual Arts Centre - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Légion royale canadienne des Îles - Cap-aux-Meules (montant du financement : 100 000 $)

Les appartements Delphine, la pionnière - Montréal (montant du financement : 100 000 $)

Les Apprentis (Centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle) - Gatineau (montant du financement : 100 000 $)

Les Chevaliers de Colomb, conseil 1468 de Joliette - Joliette (montant du financement : 100 000 $)

Loisirs Duberger les Saules - Québec (montant du financement : 48 176 $)

Municipalité de Béarn - Béarn (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de la paroisse de Saint-Damien-de-Buckland - Saint-Damien-de-Buckland (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne - Sainte-Christine-d'Auvergne (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Saint-Malachie - Saint-Malachie (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Stratford - Stratford (montant du financement : 100 000 $)

Municipalité de Val-Brillant - Val-Brillant (montant du financement : 57 009 $)

Municipalité Saint-Casimir - Saint-Casimir (montant du financement : 15 672 $)

Municipalité Saint-Paul-d'Abbotsford - Saint-Paul-d'Abbotsford (montant du financement : 100 000 $)

Paradis Plein Air l'Archipel inc. - Fatima (montant du financement : 100 000 $)

Projaide inc. - Montréal (montant du financement : 51 158 $)

Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent - Matane (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Trois-Rivières - Trois-Rivières (montant du financement : 100 000 $)

Saskatchewan

Black Star Accounting Services - Regina (montant du financement : 100 000 $)

McNab Regional Park - Watson (montant du financement : 36 000 $)

Meadow Lake Curling Club - Meadow Lake (montant du financement : 57 869 $)

OUTSaskatoon - Saskatoon (montant du financement : 56 872 $)

Redvers & District Recreation Centre - Redvers (montant du financement : 9 645 $)

Regina Beach Leisure Time Club - Regina Beach (montant du financement : 19 402 $)

Rocanville Recreation Centre - Rocanville (montant du financement : 38 870 $)

Municipalité rurale de Milton no 92 - Marengo (montant du financement : 85 877 $)

Village de Spy Hill - Spy Hill (montant du financement : 100 000 $)

Ville de Naicam - Naicam (montant du financement : 17 945 $)

Waterski and Wakeboard Saskatchewan - Saskatoon (montant du financement : 38 789 $)

Watson & District Heritage Museum - Watson (montant du financement : 80 000 $)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alisson Lévesque, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]