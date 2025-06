NEW YORK, le 12 juin 2025 /CNW/ - Le Canada est un pays dynamique qui est fier de sa diversité, qui prend soin des personnes les plus vulnérables et qui se bat pour offrir un avenir meilleur à tout un chacun.

Cette semaine, l'honorable Patty Hajdu, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, a transmis ce message aux Nations Unies, où elle a dirigé la délégation du Canada à la 18e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. La Conférence a eu lieu du 10 au 12 juin à New York.

Alors que les problèmes mondiaux s'intensifient, le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires nationaux et internationaux pour éliminer les obstacles que rencontrent les personnes en situation de handicap et ainsi contribuer à bâtir un avenir plus inclusif pour tout le monde.

C'est dans ce contexte que les délégués de divers pays se sont réunis cette année sous le thème général « Mieux faire connaître au public les droits et les contributions des personnes handicapées en matière de développement social dans la perspective du deuxième Sommet mondial pour le développement social ». Ils ont tenu d'importantes discussions sur l'innovation dans le financement des mesures d'inclusion des personnes en situation de handicap, l'intelligence artificielle (IA) inclusive, ainsi que la protection et la promotion des droits des personnes autochtones en situation de handicap.

Au cours de la séance d'ouverture de la Conférence, la ministre Hajdu a réaffirmé la volonté du Canada de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap. Elle a souligné l'importance de collaborer avec la communauté des personnes en situation de handicap pour élaborer les initiatives clés du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada, comme la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. En ce qui concerne la promotion d'une IA inclusive des personnes en situation de handicap, la ministre Hajdu a indiqué que le Canada a adopté une norme nationale sur les systèmes d'IA accessibles et équitables, qui permet de garantir que les avancées technologiques ne laissent personne de côté. Enfin, la ministre a rappelé l'engagement du Canada envers la réconciliation et la justice pour les personnes autochtones en situation de handicap, guidé par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Dans le cadre de la Conférence, le Canada a organisé un événement parallèle sur l'IA inclusive, au cours duquel les participants ont échangé des pratiques exemplaires sur l'utilisation de l'IA pour favoriser une participation significative des personnes en situation de handicap au marché du travail. La ministre a aussi participé à des rencontres bilatérales avec ses homologues de la France, de l'Irlande et du Brésil pour échanger de l'information et tirer des leçons de l'expérience des autres pays en matière d'inclusion des personnes en situation de handicap.

« En ma qualité de ministre de l'Emploi et des Familles, chargée de promouvoir l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap, j'ai été honorée de représenter le Canada à la Conférence des Nations Unies cette semaine. Cette année marque le 15e anniversaire de la ratification par le Canada de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui continue d'orienter nos efforts visant à faire du Canada un pays sans obstacles où personne n'est laissé pour compte. En mettant en commun nos expériences, en apprenant des autres nations et en collaborant avec nos alliés, nous unissons nos forces pour bâtir un avenir véritablement accessible, inclusif et équitable pour tout le monde. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles, Patty Hajdu

La 18 e session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées a eu lieu du 10 au 12 juin 2025.

session de la Conférence des États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées a eu lieu du 10 au 12 juin 2025. Le thème général de la Conférence était « Mieux faire connaître au public les droits et les contributions des personnes handicapées en matière de développement social dans la perspective du deuxième Sommet mondial pour le développement social ». Les trois sous-thèmes abordés cette année étaient les suivants : Renforcer l'autonomie des personnes handicapées et améliorer les politiques de développement social grâce à de nouveaux modes de financement Ne laisser personne de côté : utiliser l'intelligence artificielle comme moyen de favoriser l'inclusion pour renforcer la participation des personnes handicapées Reconnaître et prendre en compte les droits des personnes autochtones handicapées et le rôle joué par celles-ci dans la promotion de l'inclusion du handicap

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (en anglais seulement) a été adoptée par l'Assemblée générale le 13 décembre 2006 et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Cette année marque le 15e anniversaire de la ratification de la Convention par le Canada en 2010. Le Canada a adhéré au Protocole facultatif en 2018.

