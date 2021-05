GATINEAU, QC, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - La diversité est ce qui fait la force du Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'appuie sur les progrès réalisés dans le cadre de sa stratégie canadienne de lutte contre le racisme en démontrant un leadership fédéral, en donnant de l'autonomie aux communautés noires, en sensibilisant la population et en changeant les attitudes.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel de candidatures pour constituer le nouveau groupe de référence externe dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada.

Les membres du groupe de référence externe appuieront le travail de l'initiative afin d'aider à renforcer les capacités au sein des communautés en fournissant des conseils stratégiques, une expertise et un point de vue sur les priorités des Canadiens noirs.

Le groupe sera composé d'au plus 15 membres d'ascendance africaine issus des secteurs sans but lucratif, de l'éducation, public et privé. Afin de reconnaître la diversité des communautés noires du Canada et d'assurer la prise en compte d'un large éventail de points de vue, les membres refléteront diverses origines (culture, sexe, région, langue). Le gouvernement encourage les Canadiens noirs de 18 ans et plus, y compris les femmes et les jeunes, de partout au pays à poser leur candidature. Les membres seront nommés pour un mandat de deux ans qui pourra être reconduit par tranches d'un an.

Les personnes intéressées sont invitées à poser leur candidature d'ici le 26 mai 2021 à 17 h, heure du Pacifique, en consultant le site Canada.ca.

« La diversité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance sont des éléments fondamentaux de l'identité canadienne. C'est pourquoi notre gouvernement est déterminé à s'attaquer au racisme systémique, y compris les obstacles que doivent surmonter les Canadiens noirs, et prend des mesures concrètes pour y arriver. L'appel de candidatures lancé aujourd'hui est un autre pas important dans la bonne direction. Je me réjouis à l'idée de travailler avec les nouveaux membres du groupe de référence externe alors que nous continuons à renforcer les capacités des organismes qui desservent les communautés noires partout au Canada. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

En 2019, en reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités.

Afin de continuer d'appuyer le travail d'organismes communautaires qui renforcent l'autonomie des Canadiens noirs, qui les défendent et qui les encouragent :

Le budget de 2021 propose de fournir à Emploi et Développement social Canada un financement de 200 millions de dollars, pour l'exercice 2021-2022, afin d'établir le nouveau Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ce fonds serait dirigé par des Canadiens noirs et créerait une source de financement durable, destinée entre autres aux jeunes Noirs et aux organismes à vocation sociale, en plus de contribuer à lutter contre le racisme envers les Noirs et d'améliorer les résultats sur les plans sociaux et économiques dans les communautés noires.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 100 millions de dollars en 2021-2022 à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada par l'intermédiaire d'Emploi et Développement social Canada.

Le budget de 2021 propose de fournir un financement de 100 millions de dollars en 2021-2022 à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada par l'intermédiaire d'Emploi et Développement social Canada .

Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement soutient également la création d'un institut national afin de faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs.

, le gouvernement soutient également la création d'un institut national afin de faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs. Il existe actuellement trois organismes intermédiaires dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada : Tropicana Community Services, la Mesure visant les gens d'affaires noirs et Le Groupe 3737.

Le 24 février 2021, ces intermédiaires ont annoncé que, dans le cadre d'un appel de propositions conjoint, ils avaient approuvé 87 projets représentant un financement d'environ 2,65 millions de dollars.

Dans le cadre d'un appel de propositions antérieur administré par Emploi et Développement social Canada, plus de 100 projets ont été approuvés jusqu'à maintenant, ce qui représente un financement pouvant atteindre 7 millions de dollars.

, plus de 100 projets ont été approuvés jusqu'à maintenant, ce qui représente un financement pouvant atteindre 7 millions de dollars. Du 9 mars au 7 avril 2021, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions pour sélectionner un autre organisme à grande capacité dirigé par des Noirs et basé dans l'Ouest canadien à titre d'intermédiaire dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Les candidatures sont en cours d'examen et d'évaluation.

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Présentez votre candidature pour devenir membre du groupe de référence externe

