Les personnes qui connaissent les enjeux liés à la pauvreté ou qui ont une expérience vécue de la pauvreté sont invitées à poser leur candidature.

OTTAWA, ON, le 23 mars 2023 /CNW/ - Avant même le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a pris des mesures pour lutter contre la pauvreté et soutenir les Canadiens et l'économie. Les résultats parlent d'eux-mêmes : le taux de pauvreté global au Canada a considérablement diminué entre 2015 et 2020, passant de 14,5 % à 6,4 %. Cela représente près de 2,7 millions de Canadiens qui ne vivent maintenant plus dans la pauvreté, y compris 782 000 enfants et 187 000 aînés. Ces résultats sont encourageants. Il importe de les examiner dans le contexte de la pandémie, au cours de laquelle des mesures de soutien du revenu sans précédent ont été mises en œuvre.

Nous savons qu'il reste du travail à faire pour atteindre nos objectifs à long terme. Le gouvernement du Canada a donc créé le Conseil consultatif national sur la pauvreté pour conseiller le gouvernement sur la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé un appel de candidatures visant à recruter un maximum de dix nouveaux membres pour le Conseil. Les postes comprennent un président, un membre ayant des responsabilités particulières pour les enjeux touchant les enfants et des membres généraux, notamment ceux qui ont une expérience vécue de la pauvreté.

Les membres seront choisis par l'entremise d'un processus de nomination par le gouverneur en conseil ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Ce processus visera à refléter la diversité du Canada en matière de genre, d'emplacement géographique et de représentation des langues officielles.

Le Conseil a le mandat suivant :

fournir des conseils à la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social au sujet de la réduction de la pauvreté au Canada , notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les activités qui appuient la réduction de la pauvreté;

, notamment en ce qui concerne les programmes, le financement et les activités qui appuient la réduction de la pauvreté; mener des consultations auprès du public, y compris auprès du milieu universitaire et d'autres experts, des Autochtones et des personnes ayant vécu la pauvreté;

présenter chaque année un rapport sur les progrès réalisés dans l'atteinte des cibles de réduction de la pauvreté (réduire le niveau de pauvreté de 20 % d'ici 2020 et de 50 % d'ici 2030, par rapport au niveau de 2015) et sur d'autres indicateurs faisant l'objet d'un suivi dans le cadre de la Stratégie;

de 50 % d'ici 2030, par rapport au niveau de sur d'autres indicateurs faisant l'objet d'un suivi dans le cadre de la Stratégie; entreprendre toute activité précisée par la ministre.

Les personnes qui souhaitent poser leur candidature sont invitées à consulter les trois avis de possibilité de nomination publiés sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil et à soumettre leur candidature en ligne d'ici le 14 avril 2023.

Le gouvernement du Canada valorise les connaissances et l'expertise des personnes ayant une expérience vécue de la pauvreté et a modifié le processus de présentation des candidatures afin de réduire les obstacles pour celles qui souhaitent participer. Plus précisément, les candidats ayant une expérience de la pauvreté qui postulent pour devenir des membres généraux peuvent soumettre un récit décrivant leur expérience de la pauvreté plutôt que de présenter un curriculum vitæ. Les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles sont fortement encouragés à poser leur candidature.

« Le Conseil consultatif national sur la pauvreté joue un rôle essentiel dans les efforts de réduction de la pauvreté du Canada. Les membres actuels ont prodigué de précieux conseils au cours des dernières années, et je me réjouis à l'idée de travailler avec de nouveaux membres pour bâtir une société canadienne plus équitable. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

Le Conseil consultatif national sur la pauvreté est composé de huit à dix membres de divers horizons, qui ont une expérience vécue de la pauvreté ou une expertise particulière en matière de réduction de la pauvreté.

consultatif national sur la pauvreté est composé de huit à dix membres de divers horizons, qui ont une expérience vécue de la pauvreté ou une expertise particulière en matière de réduction de la pauvreté. Le mandat des membres du Conseil consultatif national sur la pauvreté sera d'une durée maximale de trois ans, les membres à temps partiel devant être disponibles pour 15 à 20 jours de travail rémunéré par année. Le président et le membre ayant des responsabilités particulières pour les enjeux touchant les enfants travailleront à temps plein.

En 2018, le gouvernement du Canada a pris l'engagement sans précédent de réduire la pauvreté dans le cadre d'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

a pris l'engagement sans précédent de réduire la pauvreté dans le cadre d'Une chance pour tous : la première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté. La Loi sur la réduction de la pauvreté prévoit que le Conseil consultatif national sur la pauvreté doit fournir des conseils indépendants au gouvernement, présenter un rapport annuel sur les progrès réalisés relativement aux cibles gouvernementales de réduction de la pauvreté et poursuivre le dialogue avec les Canadiens à ce sujet.

prévoit que le Conseil consultatif national sur la pauvreté doit fournir des conseils indépendants au gouvernement, présenter un rapport annuel sur les progrès réalisés relativement aux cibles gouvernementales de réduction de la pauvreté et poursuivre le dialogue avec les Canadiens à ce sujet. La stratégie de réduction de la pauvreté a également instauré le seuil officiel de la pauvreté au Canada afin de mesurer la pauvreté et de faire le suivi des progrès réalisés, et elle comprend aussi des cibles concrètes de réduction de la pauvreté. Les cibles sont les suivantes :

afin de mesurer la pauvreté et de faire le suivi des progrès réalisés, et elle comprend aussi des cibles concrètes de réduction de la pauvreté. Les cibles sont les suivantes : une réduction de 20 % de la pauvreté, par rapport aux niveaux de 2015, d'ici 2020. Cet objectif a été atteint plus tôt que prévu;

objectif a été atteint plus tôt que prévu;

une réduction de 50 % de la pauvreté d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2015, ce qui correspond aux objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies.

