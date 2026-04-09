GATINEAU, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Chaque année, le droit à d'importantes prestations versées à de nombreux clients de Service Canada est renouvelé en fonction des renseignements que ces derniers fournissent dans leur déclaration de revenus et de prestations. Beaucoup d'entre eux doivent produire une déclaration de revenus avant la date limite du 30 avril pour que le versement de leurs prestations ne soit pas interrompu.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a souligné l'importance de produire sa déclaration de revenus pour les bénéficiaires du Régime canadien de soins dentaires, de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti.

Régime canadien de soins dentaires

Comme il a été annoncé le 1er avril 2026, les membres du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) doivent renouveler leur adhésion chaque année pour maintenir leur admissibilité et éviter toute interruption de la protection. Voici les choses qu'il importe de savoir au sujet du renouvellement de la couverture du RCSD :

Le renouvellement ne peut se faire que si les membres ont produit leur déclaration de revenus et reçu leur avis de cotisation de 2025 de l'Agence du revenu du Canada.

Cette année, la période de renouvellement se déroulera du 15 avril au 1 er juin 2026. Le renouvellement peut se faire en ligne ou par téléphone.

juin 2026. Le renouvellement peut se faire en ligne ou par téléphone. Pour éviter d'éventuelles interruptions de la protection, les membres actuels du RCSD sont fortement encouragés à renouveler leur adhésion d'ici le 1er juin 2026. Les services de soins dentaires reçus pendant une période d'interruption de la couverture ne seront pas pris en compte et ne seront pas remboursés rétroactivement.

Prestation canadienne pour les personnes handicapées

Service Canada procède à des examens annuels des renseignements des clients pour confirmer que ces derniers sont toujours admissibles à la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) en 2026‑2027.

Les clients de la PCPH (et, le cas échéant, leurs partenaires) qui ont produit leur déclaration de revenus à temps et qui sont toujours titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide demeureront automatiquement admissibles de juillet 2026 à juin 2027.

Les montants des paiements sont fondés sur les revenus déclarés dans les plus récentes déclarations de revenus du client (et, le cas échéant, de son conjoint).

Sécurité de la vieillesse et Supplément de revenu garanti

L'admissibilité à la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti est automatiquement confirmée une fois que les clients ont produit leur déclaration de revenus annuelle. Service Canada calculera les rajustements en fonction des renseignements contenus dans la déclaration de revenus.

En ce qui concerne les clients admissibles au Supplément de revenu garanti, le montant reçu dépend de leur état civil et de leur revenu net.

Service Canada examine l'admissibilité des clients du Supplément de revenu garanti chaque année en juillet en fonction du revenu déclaré l'année précédente. Les personnes qui ont droit à cette prestation voient leur admissibilité automatiquement renouvelée, pourvu qu'elles aient produit une déclaration de revenus à temps.

Les clients peuvent accéder facilement et en toute sécurité aux feuillets d'impôt relatifs à leurs prestations en consultant leur compte Mon dossier Service Canada. Ils y trouvent également les renseignements dont ils ont besoin pour produire leur déclaration de revenus. Mon dossier Service Canada offre également un certain nombre d'options de libre‑service, ce qui contribue à éviter les retards de courrier et l'attente dans une file. Ces options de libre-service comprennent la présentation de demandes de prestations et de documents auxiliaires, ainsi que la gestion des renseignements personnels des clients.

Citations

« Lorsque les Canadiens reçoivent leurs prestations rapidement, ils subissent une pression financière moindre et bénéficient de services continus. Déclarer ses revenus à temps est un excellent moyen de garantir le versement interrompu des prestations. En collaborant étroitement avec l'Agence du revenu du Canada, nous nous assurerons qu'une fois la déclaration de revenus produite, les clients peuvent facilement renouveler leurs prestations et continuer de recevoir les services essentiels dont ils dépendent. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]