Trois organismes et une PME de Sherbrooke reçoivent des aides financières totalisant 8,1 M$ de DEC.

SHERBROOKE, QC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement, l'adoption et la commercialisation des technologies quantiques contribue à positionner les organisations du Québec dans ce domaine émergent, tout en renforçant le leadership mondial du Canada. C'est pourquoi l'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et ministre du Revenu national, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St‍-‍Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, des investissements totalisant 8,1 M$ à Distriq ‒ Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, à la Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ2), à l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET), ainsi qu'à Nord Quantique. Ces contributions financières de DEC visent à soutenir les PME et les OBNL dans l'adoption, le développement et la commercialisation de technologies quantiques et de produits basés sur ces technologies. L'aide financière accordée à ces organisations se détaille comme suit :

Distriq bénéficie d'une contribution non remboursable de 5,2 M$ pour l'acquisition d'équipements de pointe destinés au DevTeQ, le laboratoire partagé situé à l'Espace Quantique 1, mettant des équipements à la disposition des entreprises pour le développement de technologies quantiques. Officiellement désigné en février 2022, Distriq ‒ Zone d'innovation quantique, principal moteur de l'écosystème quantique du Québec, est un centre de renommée mondiale financé notamment par le gouvernement du Québec, réunissant recherche, incubation, financement et développement industriel pour attirer talents et entreprises internationales, tout en accélérant les activités quantiques et en faisant de Sherbrooke un pôle d'innovation durable et attractif.

obtient une contribution non remboursable de 250 000 $ (pour un an) et une contribution non remboursable de 500 000 $ (pour deux ans), pour soutenir l'initiative Québec Quantique. Fondé en 2021, Québec Quantique est un regroupement d'acteurs du secteur quantique qui a pour mission de mobiliser la grappe industrielle des technologies quantiques au Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène mondiale. Québec Quantique se trouvait sous l'administration de PINQ en 2023, mais depuis 2024 l'initiative est maintenant intégrée à Distriq. L'aide de DEC, pour ce projet de 750 000 $ sur trois ans, porte sur les activités de rayonnement de la grappe, les honoraires professionnels, les salaires et avantages sociaux et les frais administratifs. L' ACET bénéficie d'une contribution non remboursable de 435 000 $ pour renforcer sa capacité à soutenir la création et le démarrage d'entreprises qui développent, habilitent ou adoptent les technologies quantiques. Fondé en 2011, l'ACET est un OBNL affilié à l'Université de Sherbrooke. Cet incubateur d'entreprises désigné de la Zone d'innovation quantique de Sherbrooke, a pour mission de susciter, de faciliter et d'accélérer la création et le démarrage d'entreprises technologiques innovantes. L'aide de DEC portera notamment sur les honoraires professionnels d'accompagnateurs externes, les activités de rayonnement de l'incubateur, les frais d'accès à des plateformes de développement technologiques pour les entrepreneurs, les salaires et avantages sociaux d'employés.

Pour soutenir le secteur quantique canadien et consolider la position du pays parmi les chefs de file dans ce domaine en expansion, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la Stratégie quantique nationale. Celle‍-‍ci vise à aider les entreprises canadiennes à adopter des technologies quantiques afin qu'elles puissent se positionner dans ce domaine émergent et générer des retombées économiques pour l'ensemble de la communauté.

Citations

« Avec l'Université, ses accélérateurs d'entreprises technologiques et ses jeunes talents, l'écosystème technologique quantique de Sherbrooke fait l'envie du monde entier. Notre gouvernement est déterminé à renforcer le leadership mondial du Canada dans ce secteur en émergence ‒ et Sherbrooke est un pôle d'expertise incontournable en la matière. Toutes mes félicitations à Distriq, à PINQ2, à l'ACET et à Nord Quantique : votre travail a le potentiel de développer plus rapidement, entre autres, de nouveaux médicaments et de trouver des solutions aux défis climatiques. »

L'honorable Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et ministre du Revenu national

« Le Québec et le Canada prennent leur place dans l'économie du futur, et notre gouvernement est là pour les soutenir. Les projets de Distriq, PINQ2, l'ACET et Nord Quantique transformeront notre économie, assureront notre croissance à long terme et façonneront notre compétitivité pour le futur. En soutenant l'innovation de cette manière, nous contribuons non seulement à bien positionner les PME et les organisations du Québec, mais aussi à renforcer notre leadership mondial dans ce domaine émergent. Bravo à ces organisations sherbrookoises pour leurs projets porteurs ! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Appui à l'innovation quantique régionale de DEC, qui permettra d'effectuer des investissements stratégiques jusqu'en 2028 pour aider les PME et les OBNL à adopter, développer et commercialiser des technologies quantiques et des produits basés sur ces technologies. Ces interventions s'inscrivent dans la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

