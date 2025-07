OTTAWA, ON, le 30 juill. 2025 /CNW/ - « Le Canada adhère depuis longtemps à une solution à deux États consistant en un État palestinien indépendant, viable et souverain vivant côte à côte avec l'État d'Israël dans la paix et la sécurité.

Pendant des décennies, on a espéré que ce résultat serait atteint dans le cadre d'un processus de paix fondé sur un règlement négocié entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne.

Malheureusement, cette approche n'est plus envisageable. Les perspectives d'une solution à deux États ont été progressivement et gravement compromises, notamment par :

la menace perpétuelle d'actes terroristes du Hamas envers Israël et son peuple, qui a culminé avec l'attaque terroriste odieuse du 7 octobre 2023, et le rejet violent exprimé depuis longtemps par le Hamas du droit d'Israël d'exister et d'une solution à deux États;

le rejet violent exprimé depuis longtemps par le Hamas du droit d'Israël d'exister et d'une solution à deux États; la construction accélérée de colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, et la violence des colons à l'encontre des Palestiniens, qui a explosé;

des mesures comme le projet E1 de colonisation et le vote de ce mois-ci à la Knesset appelant à l'annexion de la Cisjordanie;

l'incapacité persistante du gouvernement israélien à empêcher la détérioration rapide de la catastrophe humanitaire à Gaza , où l'accès à la nourriture et à d'autres fournitures humanitaires essentielles est entravé.

Face aux souffrances de plus en plus grandes des civils, nous devons mener sans tarder une action internationale coordonnée visant à soutenir la paix, la sécurité et la dignité de toute vie humaine. Préserver la solution à deux États, c'est être aux côtés de tous ceux qui choisissent la paix plutôt que la violence ou le terrorisme, et honorer leur désir profond de coexistence pacifique entre les États israélien et palestinien comme seule voie vers un avenir sûr et prospère.

Pour ces raisons, le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2025.

Cette intention repose sur la volonté de l'Autorité palestinienne de mener des réformes essentielles, notamment la promesse du président Abbas de réformer en profondeur sa gouvernance, de tenir des élections générales en 2026 dans lesquelles le Hamas ne pourra jouer aucun rôle et de démilitariser l'État palestinien. Le Canada redoublera d'efforts pour appuyer une gouvernance démocratique forte en Palestine et contribuer à un avenir pacifique et prometteur pour son peuple.

Nous réitérons que le Hamas doit immédiatement libérer tous les otages capturés lors de l'horrible attentat terroriste du 7 octobre, qu'il doit déposer les armes et qu'il ne doit jouer aucun rôle dans la gouvernance future de la Palestine. Le Canada appuiera toujours fermement l'existence d'Israël en tant qu'État indépendant au Moyen-Orient, vivant dans la paix et la sécurité. Pour qu'Israël puisse connaître une paix durable, il faut également qu'il existe un État palestinien viable et stable, qui reconnaisse le droit incontestable d'Israël à la sécurité et à la paix.

Le Canada s'est déjà engagé à verser plus de 340 millions de dollars en aide humanitaire pour remédier à la situation humanitaire désastreuse à Gaza, dont un nouveau financement de 30 millions de dollars pour aider à répondre aux besoins des civils palestiniens et 10 millions de dollars pour soutenir l'Autorité palestinienne dans ses tâches de stabilisation et de gouvernance de la Cisjordanie. Nous travaillons avec nos alliés pour fournir une aide immédiate aux personnes qui en ont désespérément besoin.

Nous allons intensifier les efforts que nous déployons avec nos partenaires internationaux afin d'élaborer un plan de paix crédible qui établira des mécanismes de gouvernance et de sécurité pour la Palestine et garantira l'acheminement de l'aide humanitaire nécessaire à Gaza. Le Canada sera un partenaire utile dans l'établissement d'une paix juste, véritable et durable dans la région, ainsi que d'un avenir qui respecte la dignité, la sécurité et les aspirations de l'ensemble des Palestiniens et des Israéliens. »

