La construction rapide et durable de logements est une priorité du gouvernement du Canada. Afin d'accroître l'offre de logements abordables, il est devenu impératif de stimuler l'industrie de la construction résidentielle et de renforcer sa capacité à innover.

C'est dans ce contexte que l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Caroline Desrochers, et de la députée de Terrebonne, Tatiana Auguste, a annoncé aujourd'hui 26 400 537 $ en soutien à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la construction résidentielle au Québec. La ministre Joly a procédé à cette annonce à Terrebonne, mettant en lumière les investissements de DEC en appui à deux entreprises locales, Le Groupe LGR et Rinox.

D'une part, la ministre Joly annonce des aides financières de DEC totalisant 9,85 M$ en appui à 10 projets dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation dans la construction résidentielle (IRICR). Les bénéficiaires sont le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, LVL Global, Les Habitations Mont Carleton, R.C.M. Modulaire, Le groupe LGR, TBC Fabrication, Les Industries Bonneville, Les Modules Écologiques Move Home et Sokio Industrie. À ces investissements s'ajoute une aide financière de 600 000 $ annoncée plus tôt cette année à l'entreprise Fab Structures, ce qui correspond à l'enveloppe budgétaire totale de 10,45 M$ qui était attribuée à DEC pour cette initiative.

D'autre part, la ministre Joly annonce des aides financières de DEC totalisant 15 950 537 $ en appui à 40 projets dans le cadre du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) et du Programme de développement économique du Québec (PDEQ). Les projets appuyés en vertu du CERI visent la commercialisation de produits manufacturiers innovants et ceux appuyés via le PDEQ visent la croissance des entreprises manufacturières locales et régionales dans le secteur de la construction résidentielle.

La liste des bénéficiaires et le complément d'information sur chacun des 40 projets, ainsi que sur les 11 projets appuyés dans le cadre de l'IRICR, sont fournis dans le document connexe.

Pour répondre à la pénurie de logements partout au pays, le gouvernement du Canada adopte une nouvelle approche audacieuse en effectuant des investissements sans précédent pour accroître l'offre de logements au Canada. En soutenant les entreprises manufacturières du secteur de la construction, il répond aux besoins actuels et futurs de la population, tout en stimulant la croissance économique des régions du Québec, en favorisant l'adoption de nouvelles technologies et méthodes de construction, et en renforçant les chaînes d'approvisionnement locales.

« Notre gouvernement prend les moyens nécessaires face à la crise du logement. En investissant dans les entreprises innovantes du secteur de la construction résidentielle, nous mettons en place des conditions gagnantes pour construire davantage de logements plus rapidement. Nous sommes déterminés à innover et à encourager ces projets qui représentent une autre façon de donner aux collectivités les moyens de répondre aux besoins de leurs habitants. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Face à la crise du logement, les solutions ne se limitent pas à des plans sur papier : elles exigent des partenariats solides, des idées novatrices et des investissements tangibles. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer des projets porteurs! En valorisant l'innovation dans la construction résidentielle, et en investissant dans le logement, nous ne faisons pas que bâtir des habitations -- nous façonnons un avenir durable, inclusif et prospère pour l'ensemble de nos régions. »

Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure

« Pour répondre à la crise du logement, il faut plus que des plans : il faut des partenaires solides, des idées audacieuses et des investissements concrets. C'est exactement ce que nous soutenons aujourd'hui avec l'annonce de notre appui à ces 51 projets! En misant sur l'innovation dans la construction résidentielle comme chez Rinox et Le Groupe LGR, on construit plus que des logements : on bâtit un avenir durable, inclusif et prospère pour toutes nos régions. »

Tatiana Auguste, députée de Terrebonne

Lancée en novembre 2024, l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) est un élément du Plan du Canada sur le logement et fournit un soutien direct pour faire progresser l'innovation dans les organisations innovantes du secteur de la construction résidentielle.

Le PDEQ vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le programme CERI s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

