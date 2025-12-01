OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - L'aviation joue un rôle important dans l'économie de notre pays. L'élargissement des accords sur le transport aérien du Canada permet l'établissement de nouveaux services aériens qui offrent davantage d'options de voyage aux Canadiennes et Canadiens. Il favorise une réduction des tarifs, renforce nos relations commerciales et nos liens avec les populations de partout au monde et contribue à promouvoir la diversification des échanges commerciaux.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, et l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, ont annoncé aujourd'hui que le Canada avait élargi ses accords sur le transport aérien avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU).

Ces accords élargis font suite aux négociations fructueuses qui ont eu lieu lors de la 17e édition annuelle de la Conférence sur les négociations relatives aux services aériens (ICAN 2025) de l'Organisation de l'aviation civile internationale, organisée cette année par la République dominicaine. L'accord élargi sur le transport aérien entre le Canada et l'Arabie saoudite comprend ce qui suit :

Jusqu'à 14 vols de passagers par semaine et par pays, alors qu'il y en avait quatre auparavant.

Un nombre illimité de vols tout-cargo, alors qu'il y en avait auparavant trois par semaine et par pays.

Accorder les droits de cinquième liberté pour les services tout-cargo, qui permettent à une compagnie aérienne de transporter des personnes ou des marchandises entre deux pays étrangers sur un vol qui a son point de départ ou d'arrivée dans son pays d'origine.

Dans la foulée de la récente visite du premier ministre aux Émirats arabes unis, où l'on a annoncé un plus grand nombre de vols commerciaux directs entre les deux pays, l'accord élargi sur le transport aérien entre le Canada et les Émirats arabes unis comprend ce qui suit :

Une augmentation de 14 vols de passagers par semaine et par pays, pour un total de 35 par pays.

Un nombre illimité de vols tout-cargo, alors qu'il y en avait auparavant quatre par semaine et par pays.

Accorder les droits de cinquième liberté pour les services tout-cargo.

Les compagnies aériennes peuvent commencer à offrir immédiatement des services dans le cadre de ces accords élargis.

Citations

« Ces accords élargis sur le transport aérien sont avantageux pour les travailleuses et travailleurs, les entreprises ainsi que les voyageuses et les voyageurs canadiens. En augmentant le nombre de vols, la concurrence et le nombre de liaisons internationales, nous renforçons nos liens avec des partenaires clés, nous créons de nouvelles possibilités de diversification du commerce et nous offrons à la population canadienne des options plus abordables pour découvrir le monde. Il s'agit du genre de croissance intelligente et tournée vers l'avenir qui permet au Canada d'être concurrentiel et prospère sur la scène mondiale. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les accords élargis sur le transport aérien avec l'Arabie saoudite et les EAU ouvriront aux Canadiens et aux Canadiennes un nouvel accès à des destinations clés au Moyen-Orient. En resserrant nos liens commerciaux avec des partenaires de longue date, nous créons de nouvelles occasions pour les entreprises et les exportateurs canadiens de croître, de répondre à la demande mondiale croissante et d'établir des liens durables. »

L'honorable Maninder Sidhu

Ministre du Commerce international

Faits en bref

Pour le Canada, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis constituent deux des marchés du transport aérien les plus importants et les plus dynamiques au Moyen-Orient.

En 2024, l'Arabie saoudite était le plus important partenaire commercial du Canada au Moyen-Orient.

En 2024, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Arabie saoudite était évalué à environ 4,1 milliards de dollars, soit 2 milliards de dollars d'exportations du Canada et 2,1 milliards de dollars d'importations au Canada.

En 2024, le commerce bilatéral de marchandises du Canada avec les EAU était évalué à 3,4 milliards de dollars, soit 2,6 milliards de dollars en exportations et 800 millions de dollars en importations.

Le gouvernement du Canada travaille continuellement à la conclusion de nouveaux accords sur le transport aérien et à l'élargissement des accords actuels pour améliorer la connectivité internationale du Canada et offrir plus d'options aux voyageurs et aux expéditeurs.

Le Canada a conclu des accords ou des arrangements sur le transport aérien avec plus de 125 pays.

