Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 déc, 2025, 15:40 ET
OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants au Conseil des ministres :
- Marc Miller, député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, sera ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.
- Joël Lightbound, actuellement ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, sera également lieutenant du Québec.
- Julie Aviva Dabrusin conserve son portefeuille et portera désormais le titre de ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.
Lien connexe
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article