OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les changements suivants au Conseil des ministres :

Marc Miller , député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, sera ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

, député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs, sera ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles. Joël Lightbound , actuellement ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, sera également lieutenant du Québec.

, actuellement ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, sera également lieutenant du Québec. Julie Aviva Dabrusin conserve son portefeuille et portera désormais le titre de ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature.

