OTTAWA, ON, le 1er déc. 2025 /CNW/ - À l'heure où le nouveau gouvernement du Canada réinvestit pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes, nous cherchons à fournir aux femmes et aux hommes en uniforme l'équipement dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Grâce à des outils adaptés, nous allons renforcer la souveraineté du Canada, créer de nouvelles carrières bien rémunérées pour les travailleurs canadiens et consolider nos partenariats de défense avec nos Alliés. Dans le cadre de cette mission, le Canada a signé un Partenariat de sécurité et de défense avec l'Union européenne (UE) plus tôt cette année et a entamé des négociations en vue de la participation du Canada à l'initiative Agir pour la sécurité en Europe (instrument SAFE), un pilier essentiel du plan Préparation à l'horizon 2030 de l'UE. Cela permettra au Canada et aux États membres de l'UE qui sont membres de l'OTAN d'atteindre les objectifs en matière de capacités de défense plus rapidement et de manière plus économique.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé la conclusion des négociations entourant la participation du Canada à l'instrument SAFE, qui ouvrira des opportunités de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de la défense pour les entreprises canadiennes. L'instrument SAFE accorde jusqu'à 244 milliards de dollars de prêts aux États membres de l'UE pour soutenir des projets de défense à grande échelle, notamment l'acquisition de capacités essentielles comme des munitions, des missiles, des drones, des systèmes d'artillerie et des armes d'infanterie. Au moment où les 27 États membres de l'UE augmentent leurs dépenses de défense, cette coopération accrue en matière d'approvisionnement offre aux fabricants canadiens d'importantes nouvelles possibilités de concevoir et d'exporter des technologies et des capacités fabriquées au Canada.

Les pays de l'UE renforcent actuellement leurs capacités de défense par le biais de l'instrument SAFE, et la participation du Canada permettra à notre industrie de la défense de profiter d'un accès élargi au marché européen, d'attirer de nouveaux fournisseurs fiables pour les Forces armées canadiennes et de mobiliser d'importants investissements privés au Canada, ce qui créera des carrières bien rémunérées, favorisera la croissance des industries canadiennes et renforcera la préparation transatlantique en matière de défense. Grâce à cet accord, le Canada deviendra le seul pays hors d'Europe à bénéficier d'un tel accès préférentiel.

La participation du Canada à l'instrument SAFE sera facilitée par la nouvelle Agence de l'investissement pour la défense, qui réduira les formalités administratives, centralisera les processus d'examen et d'approbation des demandes, et renforcera la capacité industrielle. Maintenant que les négociations sont achevées, le Canada et l'UE s'efforceront de ratifier rapidement un accord bilatéral concernant l'instrument SAFE, dans le but de lancer officiellement la participation du Canada à cette initiative dans les prochaines semaines.

Citations

« Dans un monde dangereux et divisé, le Canada et l'UE renforcent leurs partenariats en matière de défense afin d'acquérir rapidement de nouveaux équipements et technologies, d'accélérer l'atteinte des objectifs de l'OTAN de manière plus économique et de créer de vastes possibilités pour nos fabricants du secteur de la défense. La participation du Canada à l'instrument SAFE permettra de combler des lacunes importantes en matière de capacités, d'élargir les marchés pour les fournisseurs canadiens et d'attirer des investissements européens dans le secteur de la défense au Canada. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« SAFE est un multiplicateur de force pour le Canada. Notre participation à cette initiative ouvre des possibilités sans précédent aux fabricants canadiens pour construire ce dont nos Alliés ont besoin et ce sur quoi nos Forces armées comptent. Ce partenariat accélère notre propre réarmement tout en mettant en valeur les capacités de classe mondiale des travailleurs, ingénieurs et innovateurs canadiens. »

-- L'hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« La participation du Canada au programme SAFE représente une occasion unique pour notre secteur de la défense. Alors que nos Alliés européens procèdent à un réarmement sans précédent, les entreprises canadiennes seront à l'avant-garde, développant les technologies, les capacités et les emplois hautement qualifiés qui assurent la sécurité des Canadiens. En travaillant main dans la main avec l'UE, nous renforçons nos Forces armées, élargissons la capacité industrielle du Canada et veillons à ce que nos travailleurs et nos innovateurs contribuent à façonner l'avenir de la sécurité mondiale. »

-- L'hon. Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« Aujourd'hui marque le début d'un avenir encore plus solide sur le plan des relations entre le Canada et l'Europe. Grâce à un accord sur l'initiative Agir pour la sécurité en Europe, l'industrie canadienne de la défense bénéficiera d'un accès et d'une participation sans précédent à l'avenir d'une Europe forte et sécuritaire. Cet accord nous permettra de renforcer notre sécurité collective et de créer de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens. »

-- L'hon. Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense)

Faits saillants

Dévoilé plus tôt cette année, le plan Préparation à l'horizon 2030 de la Commission européenne a pour objectif de stimuler le financement du secteur de la défense en Europe, notamment par le truchement de l'instrument SAFE. Au total, il vise à mobiliser jusqu'à 1 300 milliards de dollars pour renforcer les capacités de défense de l'Europe, dont plus de 244 milliards de dollars proviendront de l'instrument SAFE.

SAFE est l'instrument financier de l'UE conçu pour offrir un soutien financier aux États membres de l'UE, à l'Ukraine et aux pays de l'Espace économique européen-Association européenne de libre-échange (EEE-AELE) aux fins de leur réarmement. Il permettra d'accélérer l'état de préparation en soutenant des investissements urgents et importants dans l'industrie européenne de la défense, tout en mettant l'accent sur la réduction des lacunes en matière de capacités critiques.

Le 23 juin 2025, lors du 20e Sommet Canada-UE, le Canada et l'UE ont conclu un Partenariat de sécurité et de défense. Ce dernier est un partenariat non juridiquement contraignant qui reconduit et regroupe nos activités de sécurité et de défense avec celles des États membres de l'UE dans un seul et même cadre politique.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]