Le gouvernement du Canada investit plus de 23,5 millions de dollars pour renforcer les aéroports de la Colombie-Britannique et maintenir les communautés connectées

PRINCE RUPERT, BC, le 26 août 2026 /CNW/ -- Les Canadiens et Canadiennes, les entreprises et les visiteurs comptent sur des aéroports sécuritaires et bien entretenus pour rester connectés et assurer le transport des personnes et des marchandises. Les aéroports locaux et régionaux constituent des maillons essentiels pour les communautés rurales et isolées, car ils facilitent l'accès aux soins de santé, aux interventions d'urgence, aux débouchés commerciaux et aux déplacements indispensables.

L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investit plus de 23,5 millions de dollars dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada afin de soutenir des travaux d'amélioration des infrastructures essentielles dans six aéroports de la Colombie-Britannique.

Ce financement permettra d'appuyer des projets visant à renforcer la sécurité et la fiabilité des aéroports, contribuant ainsi à garantir que ces derniers puissent continuer à fournir des services de transport aérien sécuritaires et efficaces aux passagers et passagères, aux exploitants aériens, ainsi qu'aux communautés qu'ils desservent.

Voici la liste des aéroports qui recevront des fonds :

Aéroport de Prince Rupert

3 756 600 dollars pour la remise en état du balisage lumineux d'aérodromes.

Aéroport régional de Northern Rockies (Fort Nelson)

552 600 dollars pour le remplacement du balisage lumineux d'approche de piste.

Aéroport de Masset

10 852 330 dollars pour améliorer la chaussée et le système de drainage de l'aérodrome.

Aéroport de Smithers

3 624 612 dollars pour la remise en état de l'équipement électrique de l'aérodrome.

Aéroport de Bella Coola

3 396 100 dollars pour la remise en état de la piste, de la voie de circulation et de l'aire de trafic.

Aéroport de Kamloops

1 349 057 dollars pour la modernisation et le remplacement des infrastructures électriques.

Pris ensemble, ces projets remplaceront et moderniseront les infrastructures aéroportuaires vieillissantes dans toute la Colombie-Britannique, qu'il s'agisse des pistes, des systèmes de drainage, de l'éclairage ou de l'équipement électrique. Ces investissements contribueront à réduire les coûts d'entretien, à améliorer la fiabilité des opérations et à faire en sorte que les aéroports puissent continuer à répondre aux besoins des communautés, des passagères et passagers, des entreprises et des exploitants aériens pendant de nombreuses années encore.

En investissant dans les aéroports locaux et régionaux, le gouvernement du Canada aide à maintenir des liaisons sécuritaires et fiables, tout en soutenant des communautés plus fortes et mieux connectées dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Citations

« Les aéroports locaux et régionaux sont des infrastructures vitales pour de nombreuses communautés de la Colombie-Britannique. Ces investissements favoriseront la sécurité et l'efficacité des opérations aéroportuaires, amélioreront le transport des personnes et des marchandises, et renforceront les liaisons de transport qui permettent aux gens de la Colombie-Britannique d'accéder à leurs lieux de travail, aux services et aux autres régions du pays. En investissant dans nos aéroports, nous bâtissons un Canada plus fort et plus résilient. »

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Cet investissement de Transports Canada est essentiel pour continuer à maintenir l'exploitation de notre aéroport et assurer sa croissance future. Sans ce financement, nous ne serions pas en mesure de réaliser les améliorations nécessaires pour soutenir le développement économique de notre communauté et son rôle au sein de l'économie nationale. »

Antonio Vera

Président du conseil d'administration de l'Administration aéroportuaire de Prince Rupert

« C'est un honneur pour nous de collaborer avec l'administration aéroportuaire de Prince Rupert, la Ville et Transports Canada dans le cadre de cet important projet. Grâce à une planification rigoureuse et à une conception élaborée, notre équipe contribue à la mise en place d'infrastructures aéroportuaires modernes qui renforcent l'exploitation de l'aéroport, améliorent la sécurité et favorisent la connectivité à long terme des régions du nord de la Colombie-Britannique. »

Peter Hatcher

Vice-président exécutif, Ouest canadien et territoires, WSP au Canada

Faits en bref

Le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada fournit du financement fédéral pour aider les aéroports admissibles à financer des projets d'immobilisations et l'équipement qui les aideront à maintenir la sécurité.

Les projets admissibles comprennent l'achat ou le remplacement d'équipement mobile lourd côté piste (souffleuses, chasse-neiges, balayeuses de pistes, chargeurs et épandeurs de produits), de véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs, et d'équipement et d'abris connexes; la réfection du revêtement de pistes, de voies de circulation et d'aires de trafic; la remise en état du balisage lumineux et des systèmes électriques d'aérodromes; ainsi que l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

Depuis son lancement en 1995, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a investi plus de 1,3 milliard de dollars pour 1 288 projets à 201 aéroports locaux et régionaux partout au pays.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]