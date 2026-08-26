La secrétaire d'État McLean annonce le financement de douze projets à Vancouver Granville dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

VANCOUVER, BC, Aug. 26, 2026 /CNW/ -- Le coût de la vie continue d'augmenter, et le gouvernement du Canada prend des mesures afin de rendre la vie plus abordable pour les aînés, et de les aider à demeurer actifs et connectés à leurs communautés. En plus de l'aide directe destinée à alléger les dépenses quotidiennes, le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) finance des projets qui permettent à des milliers d'aînés de rester engagés et de redonner à leur communauté.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, était accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed, pour annoncer un investissement de 265 991 $ en faveur de douze projets communautaires à Vancouver Granville.

Ces projets aideront les aînés à demeurer actifs, informés et socialement connectés en participant à une variété d'activités et en contribuant à leur organisation, notamment du mentorat entre pairs, des séances d'alphabétisation et d'éducation financière, des ateliers de santé et de bien-être, des groupes de soutien virtuels, des programmes de préparation et de livraison de repas, des initiatives de jardinage et des événements de sensibilisation dans la communauté.

Le financement annoncé aujourd'hui a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions de 2025-2026 pour des projets communautaires du PNHA.

Ce programme finance une variété de projets qui soutiennent les aînés alors qu'ils construisent des communautés plus fortes et plus connectées pour tous les Canadiens.

Grâce à des initiatives comme le PNHA et la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, le Canada soutient les ménages à revenu faible et modeste, y compris ceux des aînés, à mesure que le coût de la vie continue d'augmenter. Ensemble, ces mesures visent à aider les aînés à mieux subvenir à leurs besoins quotidiens.

Citations

« Les aînés représentent un élément important de notre tissu social, et nous sommes déterminés à les aider à avoir une retraite dans la santé et la dignité. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés les aide à bâtir des communautés plus fortes et plus unies pour tous. En travaillant en partenariat avec des organismes comme la South Granville Seniors Friendship Centre Society, nous veillons à ce que les aînés puissent continuer à partager leurs connaissances et leur expérience avec la communauté du Grand Vancouver pour les générations à venir. »

- La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

« Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le gouvernement du Canada offre aux aînés un large éventail de possibilités de participer à des activités enrichissantes où ils peuvent transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed

Faits en bref

On s'attend à ce que les aînés représentent près de 25 % de la population d'ici 2059. Ce segment de la population pourrait compter 11 millions de personnes d'ici 15 ans.

Le volet communautaire du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) consacre des fonds à des projets qui ont une incidence importante sur les communautés et qui contribuent à améliorer la qualité de vie des aînés. Dans le cadre de l'appel de propositions de 2025-2026, les organisations pouvaient recevoir jusqu'à 25 000 dollars en subvention pour des projets d'une durée maximale de 52 semaines.

Le financement du programme appuie des projets qui visent au moins un des cinq objectifs du programme : Promouvoir le bénévolat auprès des aînés et des membres des autres générations Favoriser la participation des aînés par le mentorat Accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l'exploitation financière Appuyer la participation sociale et l'inclusion des aînés Fournir une aide à l'immobilisation pour les programmes et projets communautaires, nouveaux et existants, destinés aux aînés

Les aînés doivent jouer des rôles essentiels dans la direction, la planification ou l'exécution des projets proposés.

Depuis sa création en 2004, le programme a financé plus de 45 000 projets dans des centaines de communautés de tout le Canada. L'investissement total du gouvernement du Canada dans ces projets dépasse 1 milliard de dollars.

Selon les données des deux dernières années, plus de 900 000 aînés participent aux projets communautaires du PNHA chaque année.

Produits connexes

Document d'information: La secrétaire d'État McLean annonce le financement de douze projets à Vancouver Granville dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Liens connexes

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Greg Frame, Conseiller principal en politiques de communications - Aînés et attaché de presse par intérim, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]