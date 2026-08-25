Avis aux médias - Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, fera une annonce à l'aéroport de Prince Rupert concernant les infrastructures essentielles

PRINCE RUPERT, BC, le 25 août 2026 /CNW/ -- L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, sera à l'aéroport de Prince Rupert pour faire une annonce concernant des infrastructures essentielles pour des aéroports en Colombie-Britannique. Le ministre sera également accompagné de Parm Bains, député de Richmond-Est--Steveston.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date

Mercredi 26 août 2026

Heure

15 h 30 (heure normale du Pacifique)

Endroit

Aéroport de Prince Rupert

Île Digby

Sac 4000

Prince Rupert (Colombie-Britannique) V8J 3S3

Les horaires du traversier reliant le continent au chemin menant à l'aéroport peuvent être consultés en ligne ici (en anglais seulement).

Visitez le site Web de Transports Canada.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]